Toàn cảnh 17h: Diễn biến mới vụ thảm án ở Đồng Nai | Đèo Prenn sạt lở 2 lần, đất đá tràn mặt đường

Toàn cảnh 17h ngày 20.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 20.9: Diễn biến mới vụ thảm án ở Đồng Nai | Đèo Prenn sạt lở 2 lần, đất đá tràn mặt đường

Cập nhật thảm án ở Đồng Nai: Truy tố Nguyễn Đức Anh

Liên quan vụ thảm án ở Đồng Nai, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP.Đồng Nai) về tội "giết người" và "sử dụng vũ khí quân dụng".

Cập nhật thảm án ở Đồng Nai Truy tố Nguyễn Đức Anh

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, dòng xe được tách theo từng khung giờ

Với nhiều người dân thường xuyên qua cầu Bình Lợi 2, hướng từ khu vực Thủ Đức cũ đi quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM, cảnh ùn ứ ở giữa cầu vào giờ cao điểm không còn xa lạ.

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, thay đổi cách đi trên cây cầu thường ùn ứ

CSGT xử phạt học sinh: Lỗi nhiều phụ huynh dễ nhầm

Cùng học lớp 10 nhưng có em đã được chạy xe 50 cm³, có em chưa. Khi CSGT hỏi ngày sinh, một học sinh bất ngờ: 'Phải đúng ngày sinh nhật ạ?'.

CSGT xử phạt học sinh: Lỗi nhiều phụ huynh dễ nhầm

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