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    Toàn cảnh 17h: Bắt trùm giang hồ Hoàng Nato | Trục xuất nữ du khách nước ngoài 'làm xiếc' trên mô tô
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Bắt trùm giang hồ Hoàng Nato | Trục xuất nữ du khách nước ngoài 'làm xiếc' trên mô tô

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 21.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 21.9: Bắt trùm giang hồ Hoàng Nato | Trục xuất nữ du khách nước ngoài ‘làm xiếc’ trên mô tô

    Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh “mạnh ai nấy đi”

    Đường Ngô Thời Nhiệm ở trung tâm TP.HCM vừa lắp loạt đèn tín hiệu ở các giao lộ, người dân cho biết trước đây 'mạnh ai nấy đi' gây ùn ứ giờ cao điểm.

    Tuyến đường trung tâm TP.HCM lắp loạt đèn tín hiệu, hết cảnh ‘mạnh ai nấy đi’

    Khánh Hòa trục xuất nữ du khách Nga “làm xiếc” trên đường

    Ngày 21.9, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh và các đơn vị liên quan tổ chức trục xuất nữ du khách Nikitina Iuliia (35 tuổi, quốc tịch Nga) theo quy định.

    Khánh Hòa trục xuất nữ du khách Nga 'làm xiếc' trên đường

    Vĩnh Long: Xác minh vụ “nữ sinh bị đánh chấn thương sọ não tại công viên”

    Ngày 21.9, tin từ Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang xác minh xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân (gọi tắt là công viên Mậu Thân).

    Vĩnh Long Xác minh vụ 'nữ sinh bị đánh chấn thương sọ não tại công viên'

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

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