Khởi tố 2 bị can liên quan vụ mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân

Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hưng Trung Phương (33 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" và "đánh bạc", liên quan hành vi mua bán dữ liệu cá nhân; đồng thời khởi tố Nguyễn Hưng Nam Phương (33 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) về hành vi "đánh bạc".

Dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên máy tính của các bị can ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm người có dấu hiệu mua bán trái phép thông tin, dữ liệu cá nhân và tham gia đánh bạc.

Nhóm này hoạt động trên Facebook, Telegram và một số hội, nhóm kín, sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu danh tính và giao dịch.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk làm rõ và triệu tập Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương để xác minh.

Kiểm tra các thiết bị điện tử, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động và 1 bộ máy tính, phát hiện khoảng 120 triệu dữ liệu cá nhân liên quan đến nhiều tỉnh, thành, cơ quan, doanh nghiệp trên cả nước.

Theo cơ quan chức năng, số dữ liệu này thuộc nhiều lĩnh vực như tín dụng, ngân hàng, viễn thông, y tế, cán bộ, công chức, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Các dữ liệu chứa nhiều trường thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp...

Theo kết quả điều tra ban đầu, các dữ liệu được đối tượng thu thập trái phép trên không gian mạng, sau đó phân tích, tổng hợp và bán cho khách hàng theo yêu cầu để thu lợi bất chính.

Để che giấu hoạt động, đối tượng sử dụng các tài khoản Telegram, Facebook ẩn danh, giao dịch bằng tiền mã hóa USDT, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và cài đặt chế độ tự động xóa tin nhắn.

Đáng chú ý, số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân được các đối tượng sử dụng để đánh bạc trên không gian mạng.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định có hàng nghìn lượt cược với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng trăm triệu đồng trong thời gian ngắn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.