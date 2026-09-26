Toàn cảnh 17h: Lời khai của nhóm in lậu 21.000 cuốn sách | Vì sao tòa hủy 18 bản án vụ Shark Thủy?

Toàn cảnh 17h ngày 26.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 26.9: Lời khai của nhóm in lậu 21.000 cuốn sách | Vì sao tòa hủy 18 bản án vụ Shark Thủy?

Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định liên quan vụ án Shark Thủy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần.

Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định liên quan vụ án Shark Thủy

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, người dân góp ý giảm ùn ứ trên đường Phạm Văn Đồng

Sau gần một tuần TP.HCM áp dụng phân làn theo giờ trên cầu Bình Lợi 2, nhiều người dân cho rằng vẫn cần thêm thời gian để người tham gia giao thông làm quen với cách tổ chức mới.

Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, người dân góp ý giảm ùn ứ trên đường Phạm Văn Đồng

Hàng ngàn người đổ về Cần Giờ, chờ khoảnh khắc thiêng liêng nhất Lễ hội Nghinh Ông 2026

Sáng 26.9, hàng ngàn người dân và du khách đã tụ hội tại Lăng Ông Thủy Tướng để tham dự Lễ rước Nghinh Ông Cần Giờ 2026. Hàng trăm tàu thuyền trang hoàng rực rỡ rẽ sóng ra biển Tam giang khẩu, tạo nên khung cảnh thiêng liêng của lễ Nghinh Ông.

Hàng ngàn người đổ về Cần Giờ, chờ khoảnh khắc thiêng liêng nhất Lễ hội Nghinh Ông 2026

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