    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Toàn cảnh 17h: Lời khai của nhóm in lậu 21.000 cuốn sách | Vì sao tòa hủy 18 bản án vụ Shark Thủy?
    VideoThời sự

    Toàn cảnh 17h: Lời khai của nhóm in lậu 21.000 cuốn sách | Vì sao tòa hủy 18 bản án vụ Shark Thủy?

    Thanh Niên
    Thanh Niên
    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h ngày 26.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

    Toàn cảnh 17h ngày 26.9: Lời khai của nhóm in lậu 21.000 cuốn sách | Vì sao tòa hủy 18 bản án vụ Shark Thủy?

    Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định liên quan vụ án Shark Thủy

    Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần.

    Tòa hủy 18 bản án, 2 quyết định liên quan vụ án Shark Thủy

    Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, người dân góp ý giảm ùn ứ trên đường Phạm Văn Đồng

    Sau gần một tuần TP.HCM áp dụng phân làn theo giờ trên cầu Bình Lợi 2, nhiều người dân cho rằng vẫn cần thêm thời gian để người tham gia giao thông làm quen với cách tổ chức mới.

    Cầu Bình Lợi 2 phân làn theo giờ, người dân góp ý giảm ùn ứ trên đường Phạm Văn Đồng

    Hàng ngàn người đổ về Cần Giờ, chờ khoảnh khắc thiêng liêng nhất Lễ hội Nghinh Ông 2026

    Sáng 26.9, hàng ngàn người dân và du khách đã tụ hội tại Lăng Ông Thủy Tướng để tham dự Lễ rước Nghinh Ông Cần Giờ 2026. Hàng trăm tàu thuyền trang hoàng rực rỡ rẽ sóng ra biển Tam giang khẩu, tạo nên khung cảnh thiêng liêng của lễ Nghinh Ông.

    Hàng ngàn người đổ về Cần Giờ, chờ khoảnh khắc thiêng liêng nhất Lễ hội Nghinh Ông 2026

    Tất cả sẽ có trong Bản tin thời sự Toàn cảnh 17h được phát trên kênh YouTube Báo Thanh Niên, mang đến cho quý vị cái nhìn toàn diện, chính xác và sâu sắc về các vấn đề thời sự nổi bật hôm nay.

    Tin liên quan

    Toàn cảnh 17h: Sét đánh trúng xe máy đang chạy | Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú có món ‘thịt lạ’

    Toàn cảnh 17h: Sét đánh trúng xe máy đang chạy | Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú có món ‘thịt lạ’

    Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

    Toàn cảnh 17h: Anh em sinh đôi đánh cắp dữ liệu cá nhân | Giá vàng thấp nhất 1 tháng qua

    Toàn cảnh 17h: Tìm ô tô nghi có người bị lũ cuốn ở Đồng Nai | Vì sao giá xe cứu thương chênh lệch?

    Khám phá thêm chủ đề

    Toàn Cảnh 17H Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup Báo Thanh Niên lừa đảo shark thuỷ thuốc giả SGK

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận