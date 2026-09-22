Kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup của Shark Thủy

Chiều 22.9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa thông báo kết thúc điều tra vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (viết tắt là Tập đoàn Egroup), Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) trước đó bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong bản kết luận điều tra bổ sung ban hành ngày 22.9, C03 vẫn đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cùng ngày 22.9, C03 cũng ban hành thông báo số 26527 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết việc kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Hồi tháng 11.2025, C03 đã kết luận vụ án lần đầu, đề nghị truy tố 29 bị can ở 3 nhóm tội trên. Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn được gọi là Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Egroup, bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Trong kết luận trước đó, C03 cáo buộc ông Thủy là người chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, quảng cáo để lôi kéo hơn 10.000 nhà đầu tư mua cổ phần và chiếm đoạt tổng số 7.677 tỉ đồng.

Ngoài ra, để "làm đẹp" báo cáo tài chính, Shark Thủy đã "bắt tay" với bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc tài chính Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần, để nhờ doanh nghiệp này "chạy" doanh thu ảo cho Tập đoàn Egroup lên 2.327 tỉ đồng bằng các hợp đồng mua bán thẻ điện thoại khống.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỉ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông Thủy mới đưa cho bà Liên gần 32 tỉ đồng. Do đó, ông Thủy bị cáo buộc đưa hối lộ và bà Liên bị cáo buộc nhận hối lộ.

Sau khi kết luận lần 1 được ban hành, cuối năm 2025, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can. Song ngày 2.8 vừa qua, Vụ 3 (Viện KSND Tối cao) có thông báo về việc trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Thời gian điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27.7.2026.