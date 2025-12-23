Shark Thủy bị truy tố lừa đảo hơn 7.677 tỉ, hối lộ hơn 20 tỉ

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty CP đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) và một số đơn vị liên quan.

Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup ẢNH: T.N

Lừa đảo hơn 10.000 người

Theo cáo trạng, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.

Bị can chỉ đạo cấp dưới thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup (từ 32 tỉ đồng = 32 triệu cổ phần lên 962,5 tỉ đồng = 962,5 triệu cổ phần); tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.

Ông Thủy còn bị cáo buộc chỉ đạo để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 - 2023, ông Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại tổng số tiền hơn 7.677 tỉ đồng. Bị can là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Vẫn theo cáo trạng, ông Thủy cùng Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame) còn trực tiếp trao đổi, đặt vấn đề nhờ Tống Thị Kim Liên (Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần) giúp tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup, thống nhất sẽ chi tiền cho bà Liên tương ứng 2% tổng doanh thu khống Công ty Egroup được ghi nhận.

Tổng số tiền ông Thủy chuyển cho bà Liên là gần 32 tỉ đồng, trong đó từ ngày 1.1.2018 đến tháng 2.2020 (thời điểm bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực) đã chuyển hơn 20 tỉ đồng.

Về phía mình, bà Liên lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong quản lý doanh nghiệp đã nhận gần 32 tỉ đồng để tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup; chỉ đạo nhân viên soạn thảo, ký kết 12 hợp đồng kinh tế, xuất các hóa đơn giá trị gia tăng khống, tạo doanh thu khống cho Công ty Egroup với số tiền hơn 2.327 tỉ đồng.

Tiếp tục xác minh hàng ngàn đơn tố cáo lừa đảo

Đáng chú ý, cáo trạng cho hay, quá trình điều tra xác định ngoài các hành vi phạm tội nêu trên, bị can Nguyễn Ngọc Thủy còn chỉ đạo việc huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu và các phương thức khác.

Đến nay, có 1.249 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức phát hành trái phiếu với số tiền hơn 1.601 tỉ đồng; 1.102 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với số tiền hơn 535 tỉ đồng.

Ngoài ra, còn có 309 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh với số tiền hơn 101 tỉ đồng; 619 đơn tố cáo bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức thu học phí với số tiền gần 30 tỉ đồng.

Do thời hạn điều tra vụ án đã hết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách các nội dung này để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả vụ án, số tiền hưởng lợi.

Nhiều bị can được ghi nhận tích cực hợp tác giúp cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án.

Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Phú có đơn tố cáo giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ trong vụ án...

Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 51 bộ luật Hình sự.