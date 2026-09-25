Toàn cảnh 17h: Sét đánh trúng xe máy đang chạy | Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú có món ‘thịt lạ’

Toàn cảnh 17h ngày 25.9.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Sét đánh trúng người phụ nữ đang chạy xe máy trên đường

Một phụ nữ đang chạy xe máy qua vòng xuyến ở đô thị Vinh (Nghệ An) thì bất ngờ bị sét đánh trúng, ngã xuống đường và phải nhập viện cấp cứu.

Sét đánh trúng người phụ nữ đang chạy xe máy trên đường

Đường Lê Đức Anh 'chật vật' sau vụ va chạm 2 xe container

Sáng 25.9.2026, hai xe container va chạm trên đường Lê Đức Anh (phường Bình Trị Đông, TP.HCM) đã chắn lối lên cầu vượt khiến giao thông qua khu vực này rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài nhiều giờ liền.

Đường Lê Đức Anh 'chật vật' sau vụ va chạm 2 xe container

Có bằng lái vẫn bị CSGT phạt lỗi không có bằng lái, vì sao?

Đã được cấp bằng lái nhưng giấy phép đang bị CSGT tạm giữ, quá ngày hẹn vẫn chưa đến giải quyết vi phạm mà tiếp tục lái xe, tài xế bị xử lý ra sao?

Có bằng lái vẫn bị CSGT phạt lỗi không có bằng lái, vì sao?

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026, tiểu thương phấn khởi vì đắt hàng

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026 bùng nổ không khí nhộn nhịp, thu hút hàng ngàn du khách đổ về tham quan. Sự kiện không chỉ mang đến chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc mà còn tạo cú hích lớn cho kinh tế địa phương, giúp các hàng quán, tiểu thương buôn bán đắt hàng.

Rộn ràng Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2026, tiểu thương phấn khởi vì đắt hàng

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