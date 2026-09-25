Sự việc sét đánh xảy ra vào khoảng 11 giờ 52 phút ngày 25.9, tại vòng xuyến Hải Quan, điểm giao nhau giữa các đường Lê Nin, Trường Thi, Lê Hồng Phong và Võ Nguyên Hiến, thuộc P.Trường Vinh (Nghệ An).

Theo hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô cho thấy, thời điểm trên trời đang mưa lớn, nhiều ô tô, xe máy lưu thông qua vòng xuyến. Bất ngờ, một tia sét từ trên cao đánh xuống đường.

Tia sét đánh xuống đường ẢNH: CẮT TỪ VIDEO

Đúng lúc này, bà H. điều khiển xe máy chạy ngang qua, gần vị trí tia sét đánh xuống, khiến chiếc xe bị mất kiểm soát, lao về phía vỉa hè rồi cả người và xe ngã xuống đường.

Một số người đi đường đã dừng xe, hỗ trợ đưa nạn nhân, bà H.T.H (47 tuổi, ngụ khối Vinh Tân 8, P.Trường Vinh) đến bệnh viện cấp cứu.

Sét đánh trúng người phụ nữ đang chạy xe máy trên đường

Thông tin ban đầu cho biết bà H. nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở vùng tay và có chấn thương ở vùng đầu, hiện đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Theo cơ quan khí tượng, ngày 25.9, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu; trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.