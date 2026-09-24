Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM 2026 kết nối 2 vùng biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Tối 24.9, tại công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ), Sở VH-TT TP.HCM phối hợp UBND xã Cần Giờ tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026, chủ đề "Khởi vượng tinh hoa".

Dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành của thành phố.



Trước chương trình khai mạc là lễ mừng công ngư dân, ghi nhận những đóng góp của người dân trong lao động, sản xuất và gìn giữ văn hóa nghề biển.

UBND xã Cần Giờ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng ẢNH: THÚY LIỄU

Điểm mới của lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức, kết nối hoạt động tại Cần Giờ với khu vực Vũng Tàu. Hai địa phương có chung tín ngưỡng thờ cá Ông, cùng gửi gắm ước nguyện mưa thuận gió hòa, ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, nhấn mạnh việc kết nối 2 vùng biển tạo điều kiện để ngư dân cùng chung mùa hội, du khách trải nghiệm hành trình văn hóa biển. Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2013; Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu được đưa vào danh mục này năm 2023.

Với cư dân duyên hải, Nghinh Ông được ví như "tết biển", dịp ghe thuyền về bến, người đi xa thu xếp trở về. Lễ hội thể hiện lòng biết ơn biển cả, tưởng nhớ tiền nhân khai hoang lập ấp và các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên mảnh đất Rừng Sác, đồng thời gắn kết cộng đồng làng biển.

Tại Cần Giờ, lễ hội diễn ra từ ngày 24 đến 26.9. Trong ngày đầu, các hoạt động gồm dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ và lễ thượng đại kỳ tại công viên Cần Thạnh.

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM phát biểu khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Ngày 25.9, lễ cúng Tiền hiền, Hậu hiền, Bạn cũ - Lái xưa được tổ chức tại Lăng Ông Thủy Tướng; buổi tối có diễu hành thuyền hoa đăng trên biển. Sáng 26.9 sẽ diễn ra lễ Nghinh Ông trên biển và đón đoàn nghinh về Lăng Ông Thủy Tướng.

Phần hội có triển lãm hình ảnh, hiện vật về lịch sử lễ hội, làng nghề, ngư cụ và đời sống nghề biển tại công viên Cần Thạnh. Người dân, du khách được thưởng thức hát bội, đờn ca tài tử, lân - sư - rồng, tham gia trò chơi dân gian và hoạt động thể thao.

Ngày 26 và 27.9, tại khu vực Vũng Tàu diễn ra Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam với lễ nghinh trên biển, khai mạc tại Bãi Trước, rước Ông diễu hành đường bộ và các nghi thức tế lễ cổ truyền tại Đình thần Thắng Tam.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc Lễ hội Nghinh Ông TP.HCM năm 2026 ẢNH: THÚY LIỄU

Tại lễ mừng công, báo cáo của UBND xã Cần Giờ cho biết trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn đạt 8.232 tấn, bằng 73,9% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1.474 tấn, nuôi trồng đạt 6.758 tấn. Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh ngư dân gặp khó khăn về thời tiết, môi trường, nguồn lợi và thị trường.

Địa phương tiếp tục phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ rừng ngập mặn, nguồn lợi thủy sản; thúc đẩy nuôi trồng sinh thái, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và kết nối sản phẩm với du lịch. Việc quản lý tàu cá, giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc và chống khai thác bất hợp pháp cũng được chú trọng. Mục tiêu là bảo đảm sinh kế bền vững cho ngư dân.

Dịp này, UBND xã Cần Giờ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và gìn giữ, tôn tạo, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng.