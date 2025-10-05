'Tết biển' lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: An toàn - Thân thiện - Khác biệt

Tối 5.10, Sở VH-TT TP.HCM phối hợp UBND xã Cần Giờ khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và lễ mừng công ngư dân 2025 tại Công viên Cần Thạnh (xã Cần Giờ, TP.HCM).

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ Cá Ông, vị thần cứu độ được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành nét văn hóa đặc trưng của vùng biển Cần Giờ.

Đây là dịp ngư dân tổng kết mùa đánh bắt, cầu mong mùa mới thuận lợi, bội thu. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn thần Nam Hải và tri ân tiền nhân khai hoang lập ấp, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

UBND xã Cần Giờ trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng ẢNH: THÚY LIỄU

Từ khi hình thành năm Quý Sửu 1913 đến nay, lễ hội đã trải qua 112 năm, và năm nay cũng kỷ niệm 12 năm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội dần trở thành "tết biển", biểu tượng văn hóa của người dân vùng duyên hải Cần Giờ.

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 5 - 7.10 (nhằm ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch năm Ất Tỵ) với nhiều hoạt động thiết thực, nội dung mang đậm nét đẹp truyền thống dân gian và hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, thương mại, du lịch hấp dẫn, mới lạ, hy vọng sẽ thu hút hàng chục ngàn lượt người dân và du khách tham dự.

Trong khuôn khổ lễ hội, các nghi thức quan trọng vẫn được duy trì bao gồm: lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; lễ viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác; lễ thượng đại kỳ tại công viên Cần Thạnh; chương trình khai mạc và lễ mừng công ngư dân; lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng.

Các tiết mục văn nghệ khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ẢNH: NGUYỄN SỰ

Phần hội còn có nhiều hoạt động như Tết Trung thu cho thiếu nhi, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể dục - thể thao, tuyến đường nghệ thuật - triển lãm; phiên chợ hàng Việt, khu ẩm thực, trò chơi dân gian… mang đậm truyền thống ngành nghề vùng biển phục vụ nhu cầu văn hóa tâm linh và nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh cho người dân và du khách.

Ông Võ Hữu Thắng, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết, xã Cần Giờ được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cần Thạnh và xã Long Hòa của huyện Cần Giờ cũ. Với diện tích hơn 15.700 ha, dân số hơn 27.000 người, cách trung tâm thành phố khoảng 57 km, Cần Giờ là cửa ngõ hướng ra Biển Đông, giữ vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế biển, môi trường và quốc phòng - an ninh.

Tiết mục hát bả trạo Nghinh Ông Nam Hải là lời khẳng định, dù cuộc sống có đổi thay, tâm hồn và tín ngưỡng của người dân biển vẫn luôn kiên định như mái chèo vững chắc trước sóng ẢNH: NGUYỄN SỰ

Trên cơ sở định hướng phát triển của TP.HCM, xã Cần Giờ được xác định là trung tâm phát triển xanh, bền vững gắn với các dự án có tầm chiến lược lớn như khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ rộng 2.870 ha. Trong bức tranh kinh tế chung ấy, thủy sản vẫn là ngành quan trọng của xã, 9 tháng đầu năm 2025, tổng giá trị thủy sản của xã đạt kết quả cao.

Hiện xã Cần Giờ có 203 phương tiện tàu cá vươn khơi bám biển. Dù còn hạn chế về công suất, ngư trường chủ yếu là ven bờ, song ngư dân luôn kiên cường, sáng tạo đổi mới ngư cụ, nâng cấp máy mọc, áp dụng công nghệ khai thác hải sản. Ngư dân vừa khai thác hiệu quả vừa tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

Nhạc cảnh Tạ ơn Nam Hải tướng quân và sắc phong thần ẢNH: NGUYỄN SỰ

"Xã Cần Giờ hiện có 10 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, góp phần khẳng định thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Lễ hội Nghinh Ông năm 2025 diễn ra trong bối cảnh xã Cần Giờ đang trên đà đổi mới, phát triển mạnh mẽ. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp quảng bá hình ảnh Cần Giờ đến bạn bè, du khách gần xa", ông Thắng nói.

Phát biểu khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đánh giá, lễ hội không chỉ là ngày hội của bà con ngư dân, mà còn là cơ hội để TP.HCM giới thiệu đến bạn bè gần xa một vùng đất độc đáo: rừng ngập mặn - "lá phổi xanh" của thành phố; kiến trúc - tín ngưỡng Lăng Ông Thủy Tướng, con người Cần Giờ chân thành, nghĩa tình.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 ẢNH: NGUYỄN SỰ

"Thông qua lễ hội, chúng ta kêu gọi cộng đồng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm - dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến An toàn - Thân thiện - Khác biệt. Với sự cần cù, vượt khó trong lao động sản xuất của người dân xã Cần Giờ, tôi xin chúc mừng bà con ngư dân Cần Giờ đã có được một mùa nuôi trồng, đánh bắt bội thu", ông Dũng nhấn mạnh.

Tại lễ khai mạc, UBND xã Cần Giờ đã trao bằng khen cho 21 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong nuôi trồng, đánh bắt thủy sản và tôn tạo, giữ gìn, trùng tu Lăng Ông Thủy Tướng.