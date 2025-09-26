Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: Di sản 'tết biển' trăm năm

Thúy Liễu
Thúy Liễu
26/09/2025 17:17 GMT+7

Từ 5 - 7.10, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ mang đến không gian lễ hội biển sôi động với lễ Nghinh Ông trên biển, hội chợ, ẩm thực, thể thao và nhiều trò chơi dân gian, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, sẽ diễn ra từ 5 - 7 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại xã Cần Giờ, TP.HCM.

Đây là lễ hội truyền thống duy nhất của ngư dân Cần Giờ, được duy trì hơn 112 năm qua, vừa là dịp tri ân tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vừa là "tết biển" tổng kết một mùa đánh bắt và chuẩn bị cho mùa mới.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: Di sản 'tết biển' trăm năm- Ảnh 1.

Đoàn ghe, thuyền tham gia rước Nghinh Ông trên biển Cần Giờ

ẢNH: THANH TÂM

Các nghi thức quan trọng vẫn được duy trì bao gồm: lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; lễ viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác; lễ thượng đại kỳ tại Công viên Cần Thạnh; chương trình khai mạc và lễ mừng công ngư dân; lễ cúng tiền hiền, hậu hiền, bạn cũ lái xưa tại Lăng Ông Thủy Tướng.

Đặc biệt, lễ Nghinh Ông trên biển và rước đoàn nghinh về Lăng Ông diễn ra lúc 9 giờ ngày 7.10 tại Bến đò Cơ Khí, Bến đò Tắc Xuất, với sự tham gia của hàng trăm tàu thuyền vươn khơi trong không khí trang nghiêm. Lễ hội bế mạc bằng chương trình nghệ thuật lúc 19 giờ 30 cùng ngày tại sân khấu chính Công viên Cần Thạnh.

Phần hội năm nay phong phú với hơn 20 hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí.

Nổi bật là giải Marathon Xanh lần 4; tuyến đường nghệ thuật, triển lãm 112 năm hình thành lễ hội Nghinh Ông và 12 năm được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên các tuyến đường Lê Thương, Đặng Văn Kiều. Hội chợ triển lãm thương mại kích cầu và sản phẩm OCOP tổ chức tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao xã Cần Giờ; lễ hội ẩm thực món ngon từ biển, quà lưu niệm kéo dài từ ngày 4 - 14.10.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: Di sản 'tết biển' trăm năm- Ảnh 2.

Nghi thức Nghinh Ông

ẢNH: THANH TÂM

Khách tham dự có thể trải nghiệm trò chơi dân gian đặc trưng vùng biển, hội thi vẽ tranh thiếu nhi, hội thi làm lồng đèn đẹp, ngày hội trung thu, cùng các chương trình biểu diễn hát bội, đờn ca tài tử, rối nước, xiếc đường phố, văn nghệ thiếu nhi. Các giải thể thao hấp dẫn như đua xe đạp trẻ vô địch TP.HCM, trò chơi vận động bãi biển, giải bi sắt mở rộng, futsal, đua cà kheo, pickelball, quần vợt giao lưu hứa hẹn mang đến không khí sôi nổi.

Ngoài ra, nhiều chương trình biểu diễn được tổ chức liên tục như lân sư rồng, diều nghệ thuật, dù lượn có động cơ, võ Muay Thái, flycam ánh sáng (21 giờ, 6.10) và bắn pháo hoa hỏa thuật tại Công viên Cần Thạnh.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025: Di sản 'tết biển' trăm năm- Ảnh 3.

Thượng đại kỳ lễ hội, nghi thức mở đầu lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

ẢNH: THANH TÂM

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ không chỉ là dịp tôn vinh tín ngưỡng dân gian mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nghề, yêu biển đảo, xây dựng tinh thần hiếu khách, tương thân tương trợ trong cộng đồng, nâng cao ý thức văn minh đô thị. Lễ hội là sự kiện văn hóa - du lịch trọng điểm của TP.HCM, thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế biển, phát triển du lịch Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 hứa hẹn mang đến không gian lễ hội đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân và du khách thập phương.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được Bộ VH-TT-DL công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm 2013. Đây là niềm vinh dự, tự hào đối với nhân dân Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung, là sự ghi nhận những nỗ lực của ngư dân và địa phương trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nhất là chú trọng giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng biển, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2024 được rút gọn quy mô, chương trình tập trung vào phần nghi lễ báo công và thực hiện gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
