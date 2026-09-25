Bí thư Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ án đưa, nhận hối lộ

Sáng 25.9, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố.

Làm rõ trách nhiệm từ vụ án đưa, nhận hối lộ tại Hòa Khánh

Phiên họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 9 tháng đầu năm 2026; đồng thời xem xét tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo; công tác thu hồi tài sản, xử lý các dự án tồn đọng, tài sản và nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.

Tại phiên họp, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhìn thẳng vào những hạn chế trong công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực ở một số nơi.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, chủ trì phiên họp lần thứ 6 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc nhận diện các vị trí, lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa được thực hiện thường xuyên, chưa tập trung đúng mức vào những khâu dễ phát sinh sai phạm.

Đề cập vụ án vừa xảy ra tại phường Hòa Khánh với 17 cá nhân bị khởi tố liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ và làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (Thanh Niên đã thông tin), ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các cơ quan liên quan phân tích kỹ vụ việc, làm rõ trách nhiệm và rút ra bài học trong công tác quản lý, phòng ngừa sai phạm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa phải đi trước; công tác kiểm tra, giám sát phải chủ động, thực hiện từ sớm, từ xa; kiểm soát quyền lực phải thực chất, không để đến khi xảy ra sai phạm mới xử lý.

Đối với công tác phòng, chống lãng phí, ông Lê Ngọc Quang lưu ý tình trạng một số dự án kéo dài, tài sản công, trụ sở dôi dư sau sắp xếp chưa được xử lý kịp thời, qua đó ảnh hưởng đến việc đưa các nguồn lực vào phục vụ phát triển.

Theo ông Quang, Đà Nẵng cần gắn chống lãng phí với yêu cầu khơi thông nguồn lực, sớm đưa đất đai, tài sản công và các dự án đang tồn đọng vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Không để né tránh, đùn đẩy làm chậm xử lý

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng chỉ ra tiến độ xử lý một số vụ án, vụ việc, thu hồi tài sản, thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán còn chậm. Tình trạng e ngại trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy công việc vẫn xuất hiện ở một số nơi.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu từng nhiệm vụ phải xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cụ thể.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát biểu, chỉ đạo tại phiên họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ phải được nhận diện sớm, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp xử lý, không để kéo dài.

Đối với các nội dung được đưa ra tại phiên họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi thẳng vào những khó khăn, vướng mắc, nhất là tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc; thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị kiểm toán; thu hồi tài sản; xử lý các dự án tồn đọng và tài sản dôi dư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu mỗi nội dung thảo luận phải hướng đến phương án xử lý cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thời hạn thực hiện.