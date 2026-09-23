Đề nghị khai trừ Đảng 7 cán bộ bị bắt vì nhận hối lộ ở Đà Nẵng

Chiều 23.9, UBND phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) thông tin về việc xử lý đối với 8 viên chức, người lao động thuộc Tổ trật tự đô thị, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hòa Khánh vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các sai phạm trong quản lý trật tự xây dựng.

Đây là 8 trong tổng số 17 bị can liên quan đến các hành vi nhận, đưa, môi giới hối lộ và làm giả hồ sơ để hợp thức hóa công trình xây dựng trái phép vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố (Thanh Niên đã thông tin).

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi nhận, đưa, môi giới hối lộ và làm giả hồ sơ để hợp thức hóa công trình xây dựng trái phép ẢNH: CTV

Theo UBND phường Hòa Khánh, sau khi cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 8 trường hợp, Đảng ủy và UBND phường đã tổ chức họp, chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xử lý vụ việc theo hướng khách quan, đúng thẩm quyền và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy phường Hòa Khánh đang chỉ đạo các cơ quan giúp việc tiến hành thủ tục xem xét, tham mưu xử lý kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với 7 trường hợp là đảng viên. Trường hợp còn lại không phải là đảng viên.

Cả 8 trường hợp bị khởi tố đều bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

UBND phường Hòa Khánh cũng cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức đảng và đảng viên có liên quan. Nội dung kiểm tra tập trung làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân phụ trách lĩnh vực trật tự đô thị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý để xảy ra sai phạm.

Địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu; đồng thời bảo đảm hoạt động hành chính không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến việc giải quyết công việc của người dân và tổ chức.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 8 cán bộ Tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng nhằm bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra còn khởi tố 5 người để điều tra các hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cũng khởi tố 4 người là lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng để điều tra hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.