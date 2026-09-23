Khởi tố 17 bị can nhận, đưa, môi giới hối lộ, giả hồ sơ ở Đà Nẵng

Ngày 23.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can để điều tra hành vi "đưa, nhận, môi giới hối lộ", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" liên quan đến các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố các bị can liên quan các hành vi nhận, đưa, môi giới hối lộ và làm giả hồ sơ ẢNH: CTV

Cụ thể, qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can đối với 8 cán bộ thuộc Tổ trật tự đô thị phường Hòa Khánh về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng để bỏ qua hoặc không xử phạt các công trình xây dựng, sửa chữa trái phép.

Ngoài ra, 5 người bị khởi tố do có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ nhằm hợp thức hóa việc xây dựng nhà trái phép, đồng thời được cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can 4 cán bộ lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ, ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, cấp nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan ẢNH: CTV

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, các vụ án cho thấy một số thủ tục liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã bị lợi dụng để vòi vĩnh, nhận tiền, làm giả hồ sơ, môi giới và đưa hối lộ. Việc vi phạm diễn ra nhiều lần, kéo dài, gây phiền hà, bức xúc, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đồng thời tác động đến kỷ cương đô thị và trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi, vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, việc chủ động phát hiện, điều tra và xử lý các hành vi tham nhũng, nhũng nhiễu trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân góp phần giữ nghiêm kỷ cương, tăng cường hiệu quả phòng, chống tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân.