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    Thời sựPháp luật

    Khởi tố đăng kiểm viên nhận hối lộ 120 triệu đồng để 'làm luật'

    Nam Long
    Nam Long
    Đăng kiểm viên ở Vĩnh Long tự đưa ra mức tiền đối với các xe khó đăng kiểm để nhận hối lộ hơn 120 triệu đồng.

    Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Lê Trí Cường (43 tuổi, ngụ khóm 10, phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

    Khởi tố đăng kiểm viên nhận hối lộ để xử lý các 'ca khó' - Ảnh 1.

    Bị can Ngô Lê Trí Cường nghe cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Theo điều tra, Cường là đăng kiểm viên thuộc Chi cục Đăng kiểm Vĩnh Long. Từ năm 2018 đến 2023, sau quá trình đăng kiểm tại thực địa, Cường gọi điện gợi ý “xin tiền” để thuê xe ô tô và tiền ăn uống khi người dân đi đăng kiểm xe. Cường thông báo rằng các phương tiện khó đăng kiểm rồi tự đưa ra số tiền cụ thể cho lượt đăng kiểm, để đóng phí đăng kiểm thay cho chủ phương tiện.

    Cường báo số tiền bao nhiêu thì chủ phương tiện chuyển khoản cho Cường, khi chủ phương tiện nhận kết quả đăng kiểm và hóa đơn thanh toán mới biết có sự chênh lệch giữa tiền chuyển khoản với tiền đóng phí đăng kiểm. Tuy nhiên, các chủ xe không dám phản ánh vì sợ Cường gây khó khăn trong quá trình đăng kiểm sau này.

    Quá trình điều tra, cơ quan công an đã chứng minh Cường nhận tiền đăng kiểm của 22 lượt phương tiện hơn 242 triệu đồng. Trong đó, Cường nộp lệ phí đăng kiểm thay cho chủ phương tiện hơn 91 triệu đồng, chủ phương tiện nhờ Cường mua các trang thiết bị khác hơn 30 triệu đồng. Số tiền còn lại hơn 120 triệu đồng Cường lấy và dùng để tiêu xài cá nhân.

    Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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