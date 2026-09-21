Vĩnh Long: Xác minh vụ 'nữ sinh bị đánh chấn thương sọ não tại công viên'

Ngày 21.9, tin từ Công an phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang xác minh xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân (gọi tắt là công viên Mậu Thân).

Trước đó, sáng 17.9, trên các mạng xã hội chia sẻ nhiều clip và bình luận với nội dung "nhóm nữ sinh đánh hội đồng 1 nữ sinh gây chấn thương sọ não tại công viên Mậu Thân, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long".

Các video được chia sẻ trên mạng xã hội ảnh: Chụp màn hình

Công an phường Phước Hậu đã tiến hành xác minh vụ việc và ghi nhận nạn nhân là em N.P.M.N (14 tuổi, là học sinh lớp 9, Trường THCS Tân Hạnh). Trước đó, M.N có phát sinh mâu thuẫn với N.L.B.A (13 tuổi, học sinh lớp 8 cùng trường) do B.A nghe nói M.N nói xấu mẹ mình. Tức giận, B.A rủ thêm L.N.B.N và N.N.G.L (cùng 13 tuổi, cùng học lớp 8, Trường THCS Tân Hạnh) cùng N.N.L (14 tuổi, học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ) tìm cách đánh M.N.

Biết M.N bán hàng online qua Zalo, Facebook, nhóm B.A vờ đặt mua quần áo rồi chọn địa điểm dụ M.N đến giao đồ để đánh.

Đến khoảng 18 giờ 10 phút ngày 16.9, B.N chạy xe đạp điện đến nhà chở M.N đến công viên Mậu Thân giao quần áo với lý do B.N để tiền ở nơi học thêm. M.N tin tưởng nên đồng ý đi cùng đến công viên Mậu Thân để giao đồ và nhận tiền.

Khi đến công viên Mậu Thân, nhóm B.A cùng nhau nắm tóc, giật ngã rồi dùng tay đánh, dùng chân đá, đạp vào vùng đầu và người M.N. Khi thấy M.N không kháng cự, cả nhóm bỏ đi.

Trong lúc hành hung M.N, G.L và nhóm bạn của B.A (khoảng 10 người đều là học sinh Trường THCS Tân Hạnh, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đến xem) sử dụng điện thoại di động quay clip rồi chia sẻ cho bạn bè xem.

Sau khi bị đánh, M.N được gia đình được đưa đến Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cấp cứu điều trị với tình trạng được ghi nhận là tổn thương nông ở đầu, phần không xác định; đa chấn thương không xác định. Sáng 17.9, M.N được xuất viện nhưng đến trưa ngày 18.9, M.N thấy còn đau vùng bụng nên được gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long khám lại. Tại đây, bệnh viện xác định M.N bị "mảng tổn thương gan phải theo dõi dập gan, phân độ II (dập gan mức độ 2)". Hiện M.N đang được nhập viện điều trị.

Công an phường Phước Hậu hiện đang tiếp tục xác minh làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.