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    Thời sự

    Bắt nhân viên tín dụng lừa tiền tỉ bằng chiêu 'tất toán khoản vay, rút sổ đỏ'

    Huy Đạt
    Huy Đạt
    Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam một nữ nhân viên tín dụng. Người này đã đưa thông tin gian dối để lừa đảo 3,63 tỉ đồng rồi đem trả nợ cá nhân.

    Ngày 21.9, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Cẩm Hoa (36 tuổi, ở xã Trà Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    Nhân viên tín dụng lừa đảo tiền tỉ bằng chiêu 'tất toán khoản vay, rút sổ đỏ'- Ảnh 1.

    Trần Thị Cẩm Hoa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

    ẢNH: CTV

    Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12.2025, Hoa đang làm nhân viên tín dụng tại một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh (nay thuộc phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

    Do cần tiền trả nợ cá nhân, Hoa đưa ra thông tin gian dối rằng cần mượn tiền để tất toán một khoản vay ngân hàng, rút giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp để bán, sau đó hoàn trả tiền cho người cho vay.

    Tin tưởng, trong 2 ngày 29 và 30.12.2025, bà H.T.D (ở Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) đã chuyển tổng cộng 3,63 tỉ đồng cho Hoa.

    Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hoa không thực hiện như cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền để trả các khoản nợ cá nhân. Sau đó, Hoa chỉ trả lại cho bà D. hơn 1,249 tỉ đồng.

    Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị tổ chức, cá nhân nào là bị hại hoặc có liên quan đến hành vi lừa đảo của Trần Thị Cẩm Hoa liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng, số 47 Lý Tự Trọng (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) để cung cấp thông tin.

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