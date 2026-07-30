Bí thư Đà Nẵng: 'Chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển'

Ngày 30.7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, động lực, đồng thời đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong công tác quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện.

Theo ông Quang, mỗi quyết sách được thông qua không chỉ góp phần hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026 mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh, bền vững của Đà Nẵng trong những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu, chỉ đạo tại kỳ họp ẢNH: M.Q

Các quyết sách được xem xét, thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù, khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị thành phố cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập về thể chế, tổ chức thực hiện, phân cấp gắn với nguồn lực, cải cách hành chính và năng lực quản trị tại một số ngành, địa phương.

Đây là những điểm nghẽn cần sớm được khắc phục để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ngày càng hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng đang đứng trước những thời cơ lớn từ việc triển khai Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do cùng các động lực tăng trưởng mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế biển và logistics.

Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày càng quyết liệt, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: "Chậm một quyết sách là chậm một cơ hội phát triển".

Từ yêu cầu đó, ông đề nghị HĐND thành phố và các đại biểu cần đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc đánh giá không chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu tăng trưởng mà phải làm rõ chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị, năng lực điều hành của bộ máy sau sắp xếp. Đồng thời, cần chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, thành phố cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất các giải pháp khả thi nhằm khơi thông nguồn lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở

Một trong những yêu cầu trọng tâm được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đặt ra là tiếp tục nâng cao chất lượng các quyết sách của HĐND thành phố, bảo đảm mỗi nghị quyết thực sự tháo gỡ được những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực phát triển mới.

"Điều quan trọng không phải là ban hành nhiều nghị quyết, mà mỗi nghị quyết phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở pháp lý để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển", ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu khơi thông nguồn lực và tạo nền tảng để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026 ẢNH: BẢO LÂM

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngay sau khi nghị quyết được thông qua, HĐND, UBND thành phố cùng các sở, ban, ngành và địa phương phải khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, cần xác định rõ trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; tránh tình trạng nghị quyết được ban hành nhưng chậm đi vào cuộc sống hoặc thiếu sự phối hợp trong quá trình triển khai.

Đối với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các xã, phường, đặc khu phải thực sự trở thành tuyến đầu của quản trị công, gần dân, sát dân và chủ động giải quyết công việc ngay từ cơ sở.

Những vấn đề vượt thẩm quyền cần được kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; không để xảy ra tình trạng né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc hoặc để các khó khăn, vướng mắc kéo dài.

Cùng với việc nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, các cơ quan trong hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới phương thức phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Công tác tuyên truyền, phản biện và giám sát xã hội cũng cần được chú trọng. Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, truyền thông chính sách phải được thực hiện ngay từ khâu xây dựng đến quá trình tổ chức triển khai, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để mỗi nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Ông Lê Ngọc Quang cho rằng hoạt động giám sát không chỉ nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế mà quan trọng hơn là thúc đẩy sự chuyển biến trong thực tiễn.

HĐND thành phố cần tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, các kết luận sau giám sát và những cam kết tại các phiên chất vấn; nhất là đối với những vấn đề được cử tri quan tâm, các vụ việc tồn đọng kéo dài và những kiến nghị đã nhiều lần được nêu nhưng chậm được giải quyết.

"Mỗi hạn chế phải được chỉ rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có thời hạn khắc phục cụ thể", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu.

Theo ông Lê Ngọc Quang, các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp phải hướng đến mục tiêu khơi thông các nguồn lực phát triển, nhất là nguồn lực đất đai và các nguồn lực xã hội, bảo đảm Đà Nẵng phát triển nhanh nhưng bền vững.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND thành phố cùng các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các nghị quyết với tinh thần chủ động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mọi quyết sách của HĐND thành phố được triển khai đồng bộ, hiệu quả và tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.