Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng: Mỗi câu hỏi chất vấn phải rõ địa chỉ trách nhiệm

Sáng 30.7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ) nhằm xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, cho biết quỹ thời gian của năm 2026 không còn nhiều, trong khi áp lực duy trì đà tăng trưởng, khắc phục dứt điểm các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu đề ra đang trở nên hết sức cấp thiết.

Quang cảnh buổi họp HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 kỳ họp thứ 4 ẢNH: NGỌC THƠM

Vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện các nhiệm vụ; làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm. Trên cơ sở đó, HĐND xem xét, quyết định các giải pháp, cơ chế phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Về phát triển kinh tế, ngân sách và phân bổ nguồn lực, HĐND thành phố sẽ thảo luận kỹ lưỡng để quyết định Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cùng các nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn ngân sách địa phương.

Đây là những quyết định quan trọng, trực tiếp xác lập thứ tự ưu tiên đầu tư, định hướng phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách trong cả giai đoạn. Qua đó, thành phố kỳ vọng phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội phục vụ mục tiêu tăng trưởng và phát triển.

Đáng chú ý, HĐND thành phố sẽ xem xét danh mục thực hiện các dự án thí điểm nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất theo nghị quyết của Quốc hội. Các quy định liên quan đến thu hồi đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai cũng được đưa ra thảo luận nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

HĐND thành phố cũng xem xét các giải pháp xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghiệp chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ thảo luận chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến y tế cơ sở; điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh; sửa đổi các mức phí tham quan tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh theo hướng hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn di sản và phát triển kinh tế du lịch.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, phát biểu khai mạc kỳ họp ẢNH: NGỌC THƠM

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, kỳ họp sẽ xem xét chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; điều chỉnh chính sách tiền ăn đối với người có công với cách mạng; hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người dân…

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho rằng với khối lượng nội dung lớn trong khi thời gian kỳ họp không nhiều nên đề nghị các đại biểu bám sát thực tiễn, nhất là những vấn đề đang đặt ra từ cơ sở; tích cực thảo luận, tranh luận, chất vấn và đề xuất giải pháp đối với những nội dung còn có ý kiến khác nhau, các chính sách có tác động rộng, những vấn đề liên quan đến nguồn lực lớn và các điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ.

"Mỗi ý kiến phát biểu, mỗi câu hỏi chất vấn, mỗi lá phiếu biểu quyết cần thể hiện trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh và tiếng nói đại diện cho cử tri", ông Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và cơ quan được giao chuẩn bị nội dung nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu; giải trình thẳng vào vấn đề, làm rõ căn cứ pháp lý, nguồn lực thực hiện, trách nhiệm tổ chức triển khai và lộ trình thực hiện sau khi các nghị quyết được thông qua.

Đối với phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ vấn đề, rõ địa chỉ trách nhiệm. Đại diện lãnh đạo UBND thành phố và thủ trưởng các cơ quan liên quan cần trả lời đúng trọng tâm, không né tránh, không chung chung; làm rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và thời hạn khắc phục đối với từng vấn đề được đại biểu, cử tri quan tâm.