Mở rộng chính sách đặc thù, trao cho Đà Nẵng thêm thẩm quyền, dư địa phát triển

Chiều 9.1, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 ngày 11.12.2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng và xúc tiến đầu tư vào TP.Đà Nẵng năm 2026.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; lãnh đạo các bộ, ngành và TP.Đà Nẵng; hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng

Nghị quyết số 259/2025/QH15 tập trung sửa đổi, bổ sung 8 điều của Nghị quyết số 136/2024/QH15 liên quan các lĩnh vực quan trọng, then chốt, tạo đột phá trong giai đoạn mới như: quản lý đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; thu hút nhà đầu tư chiến lược; thành lập Khu thương mại tự do; đầu tư phát triển vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, quản lý khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo… Qua đó, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện cho TP.Đà Nẵng thu hút nhà đầu tư chiến lược; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển hạ tầng đô thị, nhất là mô hình TOD và đường sắt đô thị.

Ngoài ra, tăng cường phân cấp, phân quyền; triển khai hiệu quả các mô hình mới, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng thành phố (như Khu thương mại tự do, lĩnh vực công nghệ chiến lược…); tạo nguồn lực tài chính mới từ phí, lệ phí và tín chỉ carbon; đơn giản hóa thủ tục quy hoạch và cơ chế thu hồi đất.

Tại hội nghị, TP.Đà Nẵng đã giới thiệu định hướng quy hoạch, phát triển các dự án hạ tầng chiến lược cùng các cơ hội đầu tư vào Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng; lĩnh vực nuôi, trồng phát triển, chế biến các sản phẩm từ sâm và dược liệu; giới thiệu quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết Nghị quyết số 136/2024/QH15 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng có ý nghĩa hết sức quan trọng cho phát triển của thành phố với những tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý thông thoáng, ưu đãi trong thu hút đầu tư.

Nghị quyết tạo điều kiện để thành phố chủ động hơn trong quản lý quy hoạch, đất đai và tài chính - ngân sách và đặt nền móng pháp lý vững chắc cho việc triển khai các mô hình phát triển mới; tạo đòn bẩy huy động mọi nguồn lực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính, kinh tế - xã hội lớn, là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây nguyên, điểm đến đầu tư có sức cạnh tranh cao trong khu vực châu Á.

Đối với Nghị quyết 259/2025/QH15, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho rằng sẽ mang lại nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra trách nhiệm nặng nề trong việc tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả, đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội trở thành hiện thực.

"Thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện xuyên suốt; và được thực hiện với tinh thần chủ động, trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt và đạt hiệu quả cao nhất", ông Ấn nhấn mạnh.

Trong chiến lược phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo, TP.Đà Nẵng ưu tiên kiến tạo phát triển các hệ sinh thái kinh tế bền vững; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, động lực phát triển đột phá có sức lan tỏa mạnh mẽ như: công nghệ cao và chuyển đổi số, logistics, hạ tầng đô thị, tài chính, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp dược liệu…

"Sự thành công của doanh nghiệp chính là thước đo quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển; qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền", ông Ấn chia sẻ.



Trao cho Đà Nẵng thêm dư địa phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình khẳng định hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào TP.Đà Nẵng là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của Đà Nẵng. Đồng thời, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về thể chế, động lực tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của thành phố.

Nghị quyết đã mở rộng và làm sâu sắc hơn các cơ chế, chính sách đặc thù, trao cho Đà Nẵng thêm thẩm quyền, thêm nguồn lực và thêm dư địa phát triển. Các chính sách mới về phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), khai thác và tái đầu tư quỹ đất, phát triển hạ tầng logistics, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và thu hút nhà đầu tư chiến lược tạo nền tảng quan trọng để thành phố tái cấu trúc mô hình tăng trưởng và tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Nghị quyết số 259/2025/QH15 là kim chỉ nam chiến lược, tạo nền tảng chính trị quan trọng để Đà Nẵng trong không gian phát triển mới tái cấu trúc mô hình tăng trưởng, phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế sau hợp nhất; từ đó tăng tốc phát triển, bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới", Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định.

Trong bối cảnh Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư toàn cầu, nhiệm vụ đặt ra cho TP.Đà Nẵng là phải chủ động đón đầu các làn sóng đầu tư mới, tạo động lực tăng trưởng nhanh và bền vững.

Để không bị "lỡ nhịp", thành phố phải triển khai Nghị quyết số 259 một cách quyết liệt, lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và nhà đầu tư...

Mục tiêu sẽ tắc nghẽn nếu khung thời gian không được xác định rõ ràng Tham gia ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển Nam Hội An, cho hay trong đầu tư, hoạch định khung thời gian một trong những yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư cân nhắc quyết định chuyển tiền về Việt Nam. Khung thời gian rõ ràng giúp xác định được chiến lược, tính toán thời gian hoàn vốn, mức lợi nhuận cũng như rủi ro. Tất cả kế hoạch về dòng tiền từ nhà đầu tư cần tuân thủ theo kế hoạch kinh doanh được ấn định sẵn trong một khoảng thời gian. Ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển Nam Hội An, tham gia ý kiến tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG Do đó, việc kéo dài hay đình trệ trong các công tác như giải phóng mặt bằng, cấp phép gây nên sự lãng phí khi dòng tiền không thể chảy ra khỏi quỹ của các nhà đầu tư dù đã được phân bổ sẵn. Mục tiêu chung của cả doanh nghiệp và chính quyền sẽ tắc nghẽn nếu khung thời gian không được xác định rõ ràng. Ông Nguyễn Vĩnh Trân cũng tin tưởng rằng, khi trao quyền chủ động trong các quyết sách đầu tư của thành phố, thì thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn, các vướng mắc phát sinh được giải quyết nhanh gọn, từ đó nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong khuôn khổ hội nghị, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chấp thuận nhà đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và biên bản thỏa thuận đầu tư đối với 16 dự án, với tổng vốn đầu tư gần 38.000 tỉ đồng.



