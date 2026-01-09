Khai trương Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng, tham gia 'cuộc chơi lớn' toàn cầu

Chiều nay 9.1, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Khu Công viên phần mềm số 2, đánh dấu bước khởi đầu chính thức của mô hình trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TP.Đà Nẵng...

Nâng cao vị thế quốc gia

Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính khu vực và thế giới; đồng thời tạo động lực phát triển đột phá, bền vững cho TP.Đà Nẵng trong thời gian tới.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng nằm trong Khu Công viên phần mềm số 2 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Nghị định số 323/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 18.12.2025, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng được định hướng phát triển trở thành trung tâm tài chính quốc tế hiện đại, gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững. Trung tâm sẽ đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm có kiểm soát đối với các mô hình tài chính mới, tiên phong triển khai và mở rộng các sản phẩm tài sản số, thanh toán số, các nền tảng giao dịch và sàn giao dịch chuyên biệt.

Bên cạnh đó, trung tâm còn thúc đẩy phát triển các hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ tài chính của bên thứ ba, các tổ chức cho vay không nhận tiền gửi từ công chúng nhằm bổ trợ, tương hỗ với thị trường tài chính truyền thống, từng bước hình thành các sản phẩm tài chính chuyên biệt, linh hoạt và sáng tạo.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam được quản lý và điều hành trực tiếp bởi Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng.

Theo quy hoạch, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng sẽ được phát triển thành nhiều phân khu chức năng với tổng diện tích khoảng 300 ha. Các khu vực này đáp ứng yêu cầu kết nối nhanh với sân bay quốc tế, cảng biển và các trục giao thông chiến lược; có hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ; nằm trong không gian đô thị hiện đại với hệ thống dịch vụ, tiện ích chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các chuyên gia, định chế tài chính trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc lâu dài…



Mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cho rằng Đảng, Nhà nước xác định việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

"Chúng ta quyết tâm hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đơn thuần xuất phát từ nhu cầu nội tại, mà đây là sự lựa chọn chiến lược để Việt Nam chủ động tham gia vào "cuộc chơi lớn" của toàn cầu, đón đầu làn sóng tái cấu trúc mạnh mẽ của dòng vốn và chuỗi giá trị thế giới. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết, coi đây là một đột phá thể chế mang tính lịch sử, nhằm kiến tạo một hành lang pháp lý vượt trội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn chất lượng cao", Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đề nghị phải dứt khoát chuyển từ tư duy quản lý "xin - cho" sang đồng hành, kiến tạo. Trong đó, các nhà đầu tư chiến lược không chỉ là đối tác kinh doanh, mà chính là nguồn tri thức chính sách, nguồn kinh nghiệm thực tiễn quý báu của Chính phủ Việt Nam trong việc định hình luật chơi và xây dựng các sản phẩm tài chính tiên tiến, hấp dẫn.

Để bộ máy đi vào vận hành hiệu quả, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Hội đồng điều hành và các bộ, ngành Trung ương phải thẳng thắn nhìn nhận việc xây dựng và vận hành một Trung tâm tài chính quốc tế là vấn đề rất mới, rất khó và chưa có tiền lệ đối với Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh áp lực cạnh tranh gay gắt từ các trung tâm tài chính đã hình thành từ lâu trong khu vực.

Vì vậy, tư duy quản lý không được cứng nhắc; phải thường xuyên rà soát, cập nhật và sửa đổi để khung khổ pháp lý ngày càng hoàn thiện, hấp dẫn hơn. Phải coi ý kiến của nhà đầu tư là kênh tham vấn quan trọng bậc nhất trong hoạch định chính sách.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước phải phối hợp chặt chẽ với TP.Đà Nẵng để xử lý các vướng mắc theo nguyên tắc mạnh dạn thí điểm cái mới, vừa làm vừa hoàn thiện khung khổ pháp lý; kiên quyết không để tư duy cũ, quy trình cũ kìm hãm sự phát triển của một mô hình mới.

Phó thủ tướng Thường trực cũng đề nghị TP.Đà Nẵng phải tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách là phối hợp chặt chẽ với TP.HCM để hoàn thiện quy chế hoạt động chung, đảm bảo 2 trung tâm bổ trợ cho nhau.

Cắt băng khánh thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Đà Nẵng ẢNH: MAI QUANG

Hạ tầng cứng (trụ sở, tòa nhà...) có thể làm dần theo lộ trình, nhưng hạ tầng mềm (nhân lực, dữ liệu, đường truyền...) phải đi trước một bước. Đồng thời, xây dựng bằng được đội ngũ cán bộ có tư duy quốc tế, giỏi ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ và có đạo đức công vụ trong sáng để đủ sức làm việc sòng phẳng với giới tài chính toàn cầu.

Phó thủ tướng Thường trực cũng đề nghị các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp tham gia sâu hơn, trực tiếp cùng với Hội đồng điều hành Trung ương xây dựng Chiến lược phát triển dài hạn cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

"Sự đóng góp của các bạn là chìa khóa để chúng ta cùng hoàn thiện môi trường đầu tư, để Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam hấp dẫn hơn, thông thoáng hơn", Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.