Đà Nẵng nói gì về thông tin dời Trung tâm hành chính thành phố về phía nam?

Chiều 23.7, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về tình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề được báo chí quan tâm như việc sắp xếp lại vỉa hè, giải pháp giảm ùn tắc giao thông và đặc biệt là thông tin di dời Trung tâm hành chính thành phố về khu vực phía nam.

Trả lời câu hỏi liên quan đến đề xuất của một số chuyên gia tại các hội thảo quy hoạch gần đây về việc di dời Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, khẳng định đến thời điểm này Sở Xây dựng chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào của thành phố về vấn đề này.

Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Tuấn, UBND thành phố và Sở Xây dựng luôn trân trọng, cầu thị, ghi nhận các ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học tại các diễn đàn quy hoạch. Những góc nhìn mới về tổ chức không gian đô thị là nguồn tư liệu tham khảo quan trọng để các cơ quan quản lý nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc định vị hay di chuyển không gian trung tâm hành chính là một chủ trương rất lớn, tác động sâu rộng đến cấu trúc kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đời sống người dân cũng như định hướng phát triển của toàn thành phố.

"Mọi sự thay đổi (nếu có) trong tương lai đều phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển dài hạn của thành phố, phù hợp với chủ trương của Trung ương, quy hoạch thành phố và quy hoạch chung đã được phê duyệt. Quá trình này đòi hỏi phải hết sức cẩn trọng, khoa học, đa chiều; cân nhắc kỹ giữa nguồn lực đầu tư, hiệu quả sử dụng, tác động đến giao thông đô thị và tính kết nối vùng", ông Tuấn nói.

Ông Lê Văn Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, khẳng định chưa có bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời Trung tâm hành chính về phía nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại diện Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết thêm, các ý tưởng được nêu tại các hội thảo hiện mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu, đề xuất của các chuyên gia. Trước khi đưa ra bất kỳ định hướng nào, thành phố sẽ phải thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định, bao gồm lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương và người dân.

"Sở Xây dựng chưa nhận được bất kỳ chủ trương cụ thể hay quyết định chính thức nào liên quan đến việc di dời Trung tâm hành chính về phía nam", ông Lê Văn Tuấn khẳng định.

Phó giám đốc Sở Xây dựng cũng đề nghị các cơ quan báo chí thông tin khách quan, chính xác, tránh suy diễn từ những ý kiến mang tính học thuật hoặc đề xuất cá nhân, hạn chế tạo ra các luồng dư luận trái chiều có thể ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và tâm lý xã hội trên địa bàn.