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Thời sự

Đà Nẵng: Chuyển nhầm 270 triệu đồng, người phụ nữ nhận lại nhờ hành động đẹp

Mạnh Cường
Mạnh Cường
Một người phụ nữ chuyển nhầm 270 triệu đồng vào tài khoản của người dân tại Đà Nẵng. Nhờ sự trung thực của chủ tài khoản nhận tiền, toàn bộ số tiền đã được hoàn trả.

Ngày 23.7, Công an xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ giải quyết thành công vụ chuyển nhầm 270 triệu đồng, giúp người dân nhận lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm.

Theo thông tin từ Công an xã Thăng An, ngày 17.7, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy (60 tuổi, ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 270 triệu đồng vào tài khoản của bà Diệp Thị Dưỡng (ở xã Thăng An).

Chuyển nhầm 270 triệu đồng,người phụ nữ nhận lại nhờ hành động đẹp của chủ tài khoản - Ảnh 1.

Công an xã Thăng An (thành phố Đà Nẵng) hỗ trợ 2 bên làm biên bản giao nhận tài sản và hoàn trả đầy đủ số tiền 270 triệu đồng đã chuyển nhầm cho bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

ẢNH: CÔNG AN XÃ THĂNG AN

Sau khi phát hiện tài khoản bất ngờ nhận được số tiền lớn, bà Dưỡng đã chủ động đến Công an xã Thăng An trình báo, đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh và xử lý theo quy định.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thăng An nhanh chóng tiến hành xác minh, làm việc với các bên liên quan. Qua trao đổi, bà Dưỡng thể hiện tinh thần hợp tác, thiện chí và thống nhất hoàn trả toàn bộ số tiền đã được chuyển nhầm cho chủ sở hữu.

Đến ngày 22.7, dưới sự chứng kiến của Công an xã Thăng An, hai bên đã lập biên bản giao nhận tài sản và hoàn tất việc hoàn trả đầy đủ số tiền 270 triệu đồng.

Sau khi nhận lại tài sản, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy đã gửi thư cảm ơn Công an xã Thăng An cùng bà Diệp Thị Dưỡng vì sự tận tình hỗ trợ và tinh thần trách nhiệm, giúp vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi cho người chuyển nhầm.

Qua vụ việc, Công an xã Thăng An khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản để tránh xảy ra sai sót. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Đối với trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, cần chủ động phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp, tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý không đáng có.

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