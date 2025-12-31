Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Hai chiến sĩ công an hỗ trợ người dân đi cấp cứu và lá thư cảm ơn

Hoàng Giáp
31/12/2025 13:12 GMT+7

Hai chiến sĩ công an ở Đồng Nai vừa kịp thời hỗ trợ người dân đi cấp cứu và nhận lại món quà tinh thần là lá thư cảm ơn từ người dân.

Ngày 31.12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa nhận được bức thư đầy xúc động từ anh Long Văn Dũng và bà Long Thị Chức (ở tỉnh Lâm Đồng), bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến hai cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã có hành động ý nghĩa, hỗ trợ người dân đi cấp cứu kịp thời.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 ngày 26.12, trong lúc di chuyển trên quốc lộ 14 (đoạn qua xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai), hai anh Nông Công Sự và Lê Văn Nam (Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai) phát hiện bà Long Thị Chức (43 tuổi, ở tỉnh Lâm Đồng) nằm bất tỉnh bên lề đường sau tai nạn giao thông tự té. Cả hai đã hô hoán người dân cùng đến hỗ trợ, sơ cứu tại chỗ và nhanh chóng đưa nạn nhân đến Phòng Khám đa khoa Bù Na (ở xã Nghĩa Trung).

- Ảnh 1.

Gặp người bị nạn, hai chiến sĩ công an đã dừng xe hỗ trợ đưa người đi cấp cứu

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Tại đây, bà Chức được chẩn đoán bị đa chấn thương vùng đầu và chân. Trong thời gian tại phòng khám, anh Sự và Nam đã điện báo người thân của người bị nạn là anh Long Văn Dũng (con trai nạn nhân) đến và bàn giao toàn bộ tài sản gồm xe mô tô, điện thoại và ví tiền của nạn nhân.

Sau khi sức khỏe của nạn nhân dần hồi phục, anh Long Văn Dũng và bà Long Thị Chức đã gửi thư cảm ơn đến hai cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai.

- Ảnh 2.

Được hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy hiểm, dần bình phục sức khỏe

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trong bức thư cảm ơn, anh Dũng xúc động viết: "Hành động nhanh nhẹn, quyết đoán và đầy trách nhiệm của các anh đã giành lại sự sống cho mẹ tôi từ tay tử thần. Điều khiến gia đình thực sự cảm phục chính là tinh thần 'phụng sự nhân dân' từ các anh".

- Ảnh 3.

Lá thư cảm ơn từ hai mẹ con nạn nhân bị tai nạn giao thông gửi hai cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Xem thêm bình luận