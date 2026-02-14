Cha vay mượn tiền chữa bệnh cho con, rồi chuyển nhầm nửa tỉ đồng vào tài khoản người lạ

Chiều 14.2, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Huỳnh Khắc Dũng, Trưởng công an phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi), cho biết đơn vị vừa phối hợp trao trả 500 triệu đồng cho một người dân chuyển nhầm, chỉ sau vài giờ tiếp nhận tin báo.

Chị Phan Thị Lệ Mỹ đến Công an phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản lạ ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG CẨM THÀNH

Trước đó, sáng cùng ngày, chị Phan Thị Lệ Mỹ (39 tuổi, ở phường Cẩm Thành) đến Công an phường Cẩm Thành trình báo về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một tài khoản của người lạ.

Theo chị Mỹ, gia đình chị không có giao dịch hay khoản tiền lớn nào như vậy nên nghi ngờ có người chuyển nhầm. Lo ngại nguy cơ liên quan đến hành vi lừa đảo, chị chủ động trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Thành nhanh chóng xác minh các dữ liệu hiển thị trên tài khoản, đồng thời phối hợp với cơ quan công an nơi chủ tài khoản chuyển tiền cư trú để làm rõ.

Qua xác minh, người chuyển khoản nhầm là ông H. (ở phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình). Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. cho biết số tiền 500 triệu đồng là khoản gia đình ông vay mượn để chữa bệnh cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo. Trong lúc thực hiện giao dịch, do sơ suất nên đã chuyển nhầm vào tài khoản của chị Mỹ.

Ngay trong buổi sáng, công an 2 địa phương đã phối hợp với ngân hàng hoàn tất thủ tục, chuyển trả lại đầy đủ 500 triệu đồng cho ông H., kịp thời giúp gia đình ông có chi phí tiếp tục điều trị cho con.

Nhận lại số tiền chỉ sau vài giờ kể từ khi phát hiện chuyển nhầm, ông H. xúc động bày tỏ lòng biết ơn đối với chị Phan Thị Lệ Mỹ và lực lượng Công an phường Cẩm Thành đã hỗ trợ tận tình, trách nhiệm, nhất là trong những ngày cận tết khi ai cũng tất bật công việc.

Qua vụ việc trả lại tiền cho người chuyển nhầm nói trên, không chỉ lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trung thực, nghĩa tình của người dân, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở.