Công an Cần Thơ giúp người dân nhận lại gần 1 tỉ đồng chuyển nhầm

Thanh Duy - Duy Tân
18/03/2026 13:01 GMT+7

Do bất cẩn, người đàn ông chuyển nhầm gần 1 tỉ đồng vào số tài khoản người lạ ở Ninh Bình. Công an phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ) đã hỗ trợ người này nhận lại tiền.

Ngày 18.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Cái Răng vừa hỗ trợ ông H.H.T (49 tuổi, ngụ phường Cái Răng) nhận lại số tiền gần 1 tỉ đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người lạ ở Ninh Bình.

Theo đó, sáng 10.3, do sơ suất trong quá trình giao dịch, ông T. chuyển nhầm số tiền 998 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Phát hiện sự việc, ông lập tức đến Công an phường Cái Răng trình báo trong tâm trạng lo lắng, hoang mang.

Công an Cần Thơ hỗ trợ người dân nhận lại gần 1 tỉ đồng chuyển nhầm - Ảnh 1.

Ông H.H.T gửi thư cảm ơn đến Công an phường Cái Răng (thành phố Cần Thơ) sau khi được hỗ trợ nhận lại gần 1 tỉ đồng chuyển khoản nhầm vào tài khoản người lạ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Răng khẩn trương xác minh và xác định chủ tài khoản nhận tiền là anh B.H.S. (ngụ xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình). Sau đó, đơn vị đã phối hợp với công an địa phương để liên hệ, vận động chủ tài khoản hoàn trả số tiền.

Nhờ sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an 2 địa phương, ngày 17.3, anh B.H.S đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho ông T.

Nhận lại tài sản, ông T. bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cái Răng đã tận tâm hỗ trợ, giúp ông nhanh chóng nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Ông T. cho biết, số tiền chuyển nhầm nêu trên là khoản tích góp quan trọng của gia đình, dự định dùng cho công việc cấp thiết. Việc được hỗ trợ nhận lại tiền nhanh chóng không chỉ giúp bảo toàn tài sản mà còn giúp ông ổn định tinh thần, yên tâm trong cuộc sống.

