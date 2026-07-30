Lập lại trật tự vỉa hè: Không để người yếu thế mất sinh kế

Sáng 30.7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ). Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Lan, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho biết cử tri đánh giá cao việc thành phố triển khai sắp xếp lại trật tự đô thị, vỉa hè, thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn.

Tuy nhiên, từ thực tiễn giám sát và phản ánh của cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng kiến nghị HĐND và UBND thành phố quan tâm giải quyết một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, trong đó có việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng khi lập lại trật tự vỉa hè và đẩy nhanh tiến độ bố trí tái định cư.

Theo bà Lan, thời gian qua, việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đã tạo chuyển biến rõ nét tại nhiều tuyến đường, khu dân cư; góp phần lập lại trật tự đô thị, cải thiện mỹ quan và nâng cao ý thức chấp hành của người dân.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cũng tác động đáng kể đến sinh kế của một bộ phận người dân, nhất là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, lao động tự do và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ thực tế này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng kiến nghị HĐND thành phố nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đối với các nhóm yếu thế tại khu vực đô thị trong quá trình triển khai sắp xếp lại trật tự vỉa hè.

Cùng với việc bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, thành phố cần nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ chuyển đổi sinh kế, quy hoạch khu vực kinh doanh tập trung, chợ dân sinh và các điểm buôn bán phù hợp với đặc điểm của từng địa bàn.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, các giải pháp cần hướng đến việc vừa bảo đảm trật tự, kỷ cương đô thị, vừa giải quyết công ăn việc làm trước mắt, hạn chế tác động đến đời sống của người dân, nhất là những nhóm yếu thế và người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè thời gian qua đã tạo chuyển biến rõ nét ở Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Liên quan đến việc bố trí tái định cư, qua công tác giám sát và phản ánh của cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết tại nhiều địa phương vẫn còn các trường hợp người dân đã chấp hành chủ trương, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án từ nhiều năm trước nhưng đến nay chưa được bố trí đất tái định cư.

Việc chậm bố trí tái định cư kéo dài đã ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt, khả năng ổn định cuộc sống cũng như quyền lợi chính đáng của người dân.

Đáng chú ý, một số trường hợp khi được bố trí đất tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất theo giá tại thời điểm hiện nay. Trong khi đó, việc chậm bố trí tái định cư kéo dài nhiều năm và giá đất thay đổi theo thời gian đã làm phát sinh những bức xúc, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Từ thực tế trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo công khai tiến độ hoàn thành của từng dự án tái định cư; đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao đất trên thực tế cho người dân.

Đồng thời, thành phố cần nghiên cứu, xác định giá đất tái định cư theo hướng hợp lý, hợp tình đối với các trường hợp được bố trí tái định cư; bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.