Đà Nẵng tổng lực ra quân lập lại trật tự vỉa hè vào ngày 29.3

Ngày 25.3, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết UBND thành phố vừa ký ban hành văn bản về việc tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện công tác đảm bảo trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Theo đó, lễ phát động được tổ chức vào 7 giờ ngày 29.3, triển khai từ cấp thành phố đến 68 xã, phường còn lại (trừ 25 xã, phường đã tham gia tại lễ ra quân cấp thành phố) nhằm tạo khí thế ra quân đồng bộ trên toàn địa bàn.

Vỉa hè ở trung tâm thành phố Đà Nẵng bị lấn chiếm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hai điểm chính tại cấp thành phố gồm: Quảng trường 29 Tháng 3 (đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường) và công viên Trung tâm (đường Phạm Hồng Thái, phường Hải An). Các xã, phường còn lại cũng tổ chức đồng loạt, đảm bảo cùng thời gian, cùng nhịp độ, huy động lực lượng tại chỗ tham gia ra quân.

UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị bảo đảm điều kiện tổ chức; Công an thành phố chịu trách nhiệm phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự…

Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng tại chỗ tham gia ra quân đồng loạt, cùng thời điểm với lễ cấp thành phố.

Mục tiêu của đợt ra quân là huy động cả hệ thống chính trị và người dân cùng tham gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý trật tự đô thị, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng "văn minh – sạch đẹp – hiện đại".

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm các hành vi lấn chiếm dai dẳng vỉa hè. Không chỉ dừng lại ở việc dọn dẹp bàn ghế, thành phố còn hướng tới xóa bỏ hoàn toàn "chợ cóc", chợ tạm, xử lý quảng cáo rác và ô nhiễm tiếng ồn.

Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 (đến ngày 31.3) tuyên truyền, vận động, tổ chức ra quân đồng loạt; giai đoạn 2 (đến ngày 30.4) tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm; giai đoạn 3 duy trì kiểm tra thường xuyên, ngăn chặn tái vi phạm…