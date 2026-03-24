Đà Nẵng giành lại vỉa hè: Dẹp lấn chiếm nhưng hài hòa sinh kế cho người dân

Đi bộ phải... xuống lòng đường

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 23.3, tại các tuyến trung tâm TP.Đà Nẵng, hình ảnh vỉa hè bị "xẻ thịt" làm không gian kinh doanh vẫn diễn ra phổ biến.

Tại các cung đường sầm uất, như: Nguyễn Văn Thoại, Yên Bái, Ngô Quyền, Trần Phú… lối đi bộ gần như biến mất dưới những hàng dài bàn ghế quán ăn, cà phê và biển hiệu bủa vây. Xe máy dựng kín mít khiến người đi bộ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tràn xuống lòng đường, đối mặt với nguy cơ tai nạn giao thông rình rập, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Vỉa hè ở nhiều tuyến ở trung tâm TP.Đà Nẵng bị lấn chiếm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trái ngược với sự lộn xộn nói trên, các tuyến đường như Nguyễn Văn Linh, Lý Tự Trọng... lại ghi nhận sự thông thoáng đáng kể nhờ sự duy trì kiểm tra gắt gao của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, sự thiếu đồng bộ này đang tạo ra một diện mạo đô thị "chỗ sạch, chỗ bừa", khiến mỹ quan đô thị chưa đạt như kỳ vọng.

Theo nhiều người dân, vỉa hè vốn dành cho người đi bộ nhưng lâu nay bị chiếm dụng quá nhiều, khách bộ hành buộc phải đi xuống lòng đường rất nguy hiểm.

"Khi nào ra quân thì không sao, nhưng chỉ vài hôm, vài tuần lại đâu vào đấy. Chính quyền cần làm mạnh và duy trì thường xuyên hơn", một người dân bày tỏ quan điểm.

Du khách "vật lộn" tìm lối đi trên vỉa hè ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Nhiều người cũng cho rằng, với lượng khách du lịch đông, việc để vỉa hè bị lấn chiếm sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố. Vì vậy, cần làm quyết liệt nhưng phải đồng bộ trên tất cả các tuyến đường.

Ở chiều ngược lại, nhiều hộ kinh doanh nhỏ lại lo lắng về sinh kế. Bà N.T.H (một hộ dân kinh doanh trên đường Yên Bái) cho biết, phần lớn hộ buôn bán nhỏ phụ thuộc vào vỉa hè để mưu sinh. Nếu cấm hoàn toàn, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn.

Bà H. bày tỏ mong muốn khi lập lại trật tự vỉa hè, thành phố có phương án hỗ trợ hoặc bố trí khu vực kinh doanh phù hợp. "Việc quy hoạch khu vực buôn bán riêng là giải pháp hợp lý để vừa đảm bảo trật tự, vừa giúp người lao động yên tâm", bà H. nêu quan điểm.

Quyết tâm thay đổi diện mạo "thành phố đáng sống"

Trước thực trạng này, chính quyền các địa phương trên địa bàn TP.Đà Nẵng cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm lập lại trật tự vỉa hè theo hướng hài hòa.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, cho biết trước mắt, phường tập trung xử lý tại một số tuyến đường chính, có mật độ lưu thông cao.

Việc triển khai chủ yếu áp dụng trước đối với các hộ mặt tiền; còn các khu vực trong kiệt, hẻm sẽ được thực hiện theo lộ trình sau. Phường cũng đã thông báo, quán triệt đến người dân về việc tạm thời không đặt biển hiệu, vật dụng lấn chiếm trên các tuyến đường lớn.

Lối đi trên vỉa hè không còn vì bị chiếm dụng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hiện phường ưu tiên công tác tuyên truyền, nhắc nhở, chưa đặt nặng xử phạt, đồng thời phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị liên quan để vận động người dân chấp hành.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn nhiều khó khăn do một bộ phận người dân còn tiếp tục buôn bán trên vỉa hè, trong khi điều kiện kinh tế của nhiều hộ còn khó khăn, phụ thuộc vào việc buôn bán nhỏ lẻ để mưu sinh.

Theo ông Vui, để triển khai hiệu quả hơn, phường đã phân công các tổ công tác phụ trách từng địa bàn, tập trung xử lý các điểm nóng trước. Đồng thời, sẽ tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự vỉa hè trong thời gian tới, gắn với tuyên truyền sâu rộng đến từng khu dân cư.

Dự kiến, phường sẽ phát hành hàng nghìn tờ rơi để người dân nắm rõ các quy định, trong đó nêu rõ những trường hợp được phép và không được phép sử dụng vỉa hè.

Đà Nẵng quyết tâm ra quân giành lại vỉa hè ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cho hay, về kiến nghị của người dân liên quan đến việc bố trí khu vực buôn bán phù hợp, phường ghi nhận và đang nghiên cứu giải pháp. Phường sẽ rà soát nhu cầu thực tế của người dân để sắp xếp, bố trí phù hợp, ưu tiên đưa hoạt động kinh doanh ăn uống vào trong chợ; đối với các mặt hàng khác, sẽ xem xét bố trí tại các khu vực được quy hoạch.

Ngoài ra, phường cũng đang nghiên cứu phương án tổ chức một số khu, tuyến phố chuyên biệt (như phố ẩm thực, phố đi bộ…) tại những vị trí phù hợp nhằm vừa tạo điều kiện cho người dân buôn bán, vừa đảm bảo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Ông Vui cũng khẳng định việc lập lại trật tự vỉa hè là chủ trương chung, cần được thực hiện đồng bộ, không thể có ngoại lệ giữa các tuyến đường. Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ có lộ trình, ưu tiên các tuyến đường chính, sau đó mở rộng dần ra toàn địa bàn, đảm bảo hài hòa giữa yêu cầu quản lý đô thị và đời sống của người dân.

Một lãnh đạo phường An Khê thừa nhận công tác lập lại trật tự vỉa hè là bài toán khó, bởi liên quan trực tiếp đến đời sống của một bộ phận lớn người dân. Thói quen kinh doanh vỉa hè đã tồn tại từ lâu, trong khi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn khiến việc thay đổi không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Do đó, các giải pháp đang được triển khai theo hướng linh hoạt.

Trong thời gian tới, phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác lập lại trật tự vỉa hè theo chỉ đạo chung của thành phố. Đây là nhiệm vụ được triển khai thường xuyên, liên tục, nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.

Vỉa hè bị chiếm dụng để bày bàn ghế kinh doanh quán ăn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trước ý kiến của người dân về việc vừa đảm bảo trật tự vỉa hè, vừa tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán nhỏ lẻ, lãnh đạo phường cho biết quan điểm của địa phương là sẽ xem xét linh hoạt theo từng tuyến đường cụ thể. Trên cơ sở các quy định hiện hành của thành phố, phường sẽ tiến hành rà soát, kẻ vạch và phân định rõ khu vực được phép và không được phép sử dụng vỉa hè.

"Đối với những tuyến đường đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ quy định cụ thể phạm vi, diện tích được phép sử dụng cho mục đích kinh doanh, đảm bảo không ảnh hưởng đến người đi bộ và trật tự chung. Việc này sẽ được thực hiện căn cứ theo danh mục, tiêu chí đã được thành phố ban hành. Mục tiêu đặt ra là vừa đảm bảo trật tự đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu mưu sinh chính đáng của người dân", vị này nói.