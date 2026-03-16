Gầm cầu bị chiếm dụng làm nơi buôn bán và đậu ô tô

Trương Thuận
Trương Thuận
16/03/2026 08:19 GMT+7


Mỗi lần đi qua đường Nguyễn Văn Linh, đoạn dưới gầm cầu Ông Lớn trên đường số 9, xã Bình Hưng (trước đây thuộc xã Bình Hưng, H.Bình Chánh), TP.HCM, chúng tôi thấy nhiều người lấn chiếm, tháo hàng rào để làm nơi buôn bán và đậu ô tô, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất mỹ quan đô thị, dù ở vị trí này, cơ quan chức năng đã treo biển "Nghiêm cấm hành vi phá hoại hàng rào".

Nhiều người vô tư mở một đoạn hàng rào lưới B40 rồi đặt bàn ghế nhựa, võng… để bán hàng ăn uống trong khi khách ngồi uống nước để xe máy tràn lan trong hàng rào dưới gầm cầu. Ngoài ra, tại khu vực gầm cầu có nhiều ô tô ngang nhiên đậu rất lộn xộn. Chưa kể, gầm cầu thiếu ánh sáng khiến người điều khiển xe máy khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Gầm cầu bị chiếm dụng làm nơi buôn bán và đậu ô tô - Ảnh 1.

Ô tô đậu dưới gầm cầu ông Lớn, xã Bình Hưng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

ẢNH: TRƯƠNG THUẬN

Bên cạnh đó, xung quanh khu vực gầm cầu còn tập kết ve chai, rác thải tự phát do những người thiếu ý thức chở đến đổ trộm, phần lớn là rác sinh hoạt. Nhiều người còn tận dụng nơi đây để bán hoa kiểng trong dịp tết vừa qua, để lại tình cảnh nhếch nhác. Người dân lo lắng nếu không may xảy ra cháy nổ sẽ rất nguy hiểm vì trên cầu xe cộ lưu thông nhiều.

Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm chấn chỉnh để lập lại trật tự, đồng thời xử phạt nghiêm đối với người buôn bán và ô tô đậu tràn lan nhằm hạn chế nguy cơ hỏa hoạn, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Rác nhếch nhác dưới gầm cầu

Rác nhếch nhác dưới gầm cầu

Mỗi lần đi qua gầm cầu Lò Gốm, hướng từ đường Nguyễn Văn Luông nối với Phú Định, P.Bình Phú và Phú Định (trước đây thuộc P.10, Q.6 và P.16, Q.8), TP.HCM, tôi và nhiều người vô cùng ngao ngán bởi bãi rác tự phát đổ tràn lan xuống đường, vô cùng nhếch nhác.

Buôn bán bát nháo và bãi rác dưới gầm cầu Phú Mỹ

Ô tô đỗ tràn lan dưới gầm cầu gây nguy hiểm

