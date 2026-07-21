Đà Nẵng phát lệnh tăng tốc 'giải cứu' hàng ngàn dự án kéo dài nhiều năm

Ngày 21.7, UBND thành phố Đà Nẵng phát thông cáo báo chí về kết quả triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn, qua đó khơi thông nguồn lực phát triển, đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo UBND thành phố, thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các cơ chế liên quan đến xử lý dự án tồn đọng, Đà Nẵng xác định tháo gỡ các dự án vướng mắc là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong năm 2026.

Dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú đã hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục thực hiện giao đất ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố đặt mục tiêu không chỉ giải quyết khó khăn của từng dự án mà còn khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ; củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Ngay sau khi Trung ương ban hành các cơ chế đặc thù, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 3 quyết định công bố danh mục gồm 354 dự án và khu đất thuộc diện áp dụng các cơ chế theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 để tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc.

Ngày 27.5, thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và xây dựng lộ trình xử lý các dự án tồn đọng theo các cơ chế đặc thù của Quốc hội.

Đến nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt 97,5%. Riêng nhóm dự án và đất đai thuộc diện áp dụng theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16, đã xử lý 206/354 dự án, đạt 58,2%.

Nhiều dự án lớn đang được tập trung tháo gỡ như Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú, Khu đô thị quốc tế Đa Phước…

Trong đó, dự án Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú đã hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục thực hiện giao đất, đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo điều kiện triển khai các bước tiếp theo.

Theo UBND thành phố, kết quả bước đầu cho thấy nhiều dự án, khu đất tồn đọng kéo dài đã từng bước được khơi thông, chuyển từ giai đoạn rà soát sang xử lý thực chất, góp phần đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn như: hồ sơ lưu trữ phân tán ở nhiều cơ quan, việc xác định nghĩa vụ tài chính phức tạp do các dự án kéo dài qua nhiều giai đoạn điều chỉnh quy hoạch, hệ thống pháp luật thay đổi qua các thời kỳ nhưng thiếu quy định chuyển tiếp.

Ngoài ra, một số nhà đầu tư sau khi rà soát được xác định không còn đủ năng lực tiếp tục triển khai dự án; tình trạng thiếu đơn vị tư vấn xác định giá đất cũng ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ xử lý.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết các hồ sơ; các sở, ngành cũng ban hành 2 văn bản yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác rà soát.

Thành phố yêu cầu từng cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định quan điểm xuyên suốt là "đồng hành tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhưng không hợp thức hóa sai phạm". Việc xử lý các dự án phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, khách quan, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; không để thất thoát tài sản công, không xử lý trái quy định và không hợp thức hóa các sai phạm đã xảy ra.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang (thứ 2, từ phải sang) kiểm tra thực tế tại dự án liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đà Nẵng cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ" (rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn giải quyết, rõ kết quả xử lý, rõ trách nhiệm giải trình, rõ thẩm quyền); tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ để kịp thời chấn chỉnh những đơn vị chậm trễ.

Theo UBND thành phố, việc đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ không chỉ dừng ở việc ban hành văn bản mà được thể hiện bằng các cuộc đối thoại thường xuyên theo từng nhóm dự án, từng lĩnh vực và từng nhà đầu tư.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số trong theo dõi tiến độ, nâng cao tính minh bạch và cảnh báo sớm các hồ sơ có nguy cơ chậm xử lý...