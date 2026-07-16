Bí thư Đà Nẵng: ‘Tháo gỡ nhanh, xử lý dứt điểm’ các dự án tồn đọng

Ngày 16.7, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác khảo sát, kiểm tra thực tế một số dự án trọng điểm đang gặp khó khăn, vướng mắc kéo dài nhằm đôn đốc tiến độ tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đầu tư.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại các dự án, gồm: Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú (Golden Hills City, phường Liên Chiểu), Khu công viên văn hóa, vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown, Khu phức hợp thương mại và dịch vụ sân vận động Chi Lăng, dự án khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương và dự án khắc phục xói lở bờ biển Hội An.

Tại các điểm kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá đây đều là những dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng.

Đối với dự án Golden Hills City, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh đây là dự án đầu tiên được tháo gỡ vướng mắc theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Với vị trí chiến lược cùng hệ thống hạ tầng được đầu tư bài bản, khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm nhấn đô thị và tạo động lực phát triển cho khu vực tây bắc Đà Nẵng.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng (thứ 2 từ phải qua), kiểm tra tại dự án Golden Hills City ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo Bí thư Thành ủy, việc tháo gỡ thành công dự án là minh chứng cho thấy nếu tập trung xử lý quyết liệt các vướng mắc pháp lý thì sẽ khơi thông được nhiều nguồn lực đang bị "đóng băng". Không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, dự án còn góp phần bảo đảm an ninh trật tự, chỉnh trang đô thị và đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Lê Ngọc Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các sở, ngành và các đơn vị liên quan trong quá trình tháo gỡ khó khăn cho dự án, đồng thời yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh các thủ tục pháp lý còn lại để bảo đảm khởi công trở lại trong tháng 8 theo đúng cam kết.

"Khi dự án được khởi công trở lại, nhà đầu tư cần tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ, đồng thời, nghiên cứu điều chỉnh lộ trình, rút ngắn thời gian triển khai đối với những hạng mục đủ điều kiện nhằm sớm đưa dự án vào khai thác", Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Ông Quang cũng cho biết sau khi điều chỉnh quy hoạch và chức năng sử dụng đất, khu vực này có cảnh quan đẹp, hứa hẹn trở thành điểm nhấn đô thị quan trọng tại cửa ngõ phía bắc Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục lan tỏa tinh thần "tháo gỡ nhanh, xử lý dứt điểm" đối với các dự án tồn đọng. Thành phố cam kết những nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được rà soát, giải quyết trong thời gian sớm nhất; đối với các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khơi thông nguồn lực đầu tư.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng (thứ 2 từ trái qua), kiểm tra tại dự án khắc phục tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Đà Nẵng đã cam kết với nhà đầu tư thì phải quyết tâm thực hiện. Mục tiêu không chỉ là khơi thông các dự án đang ách tắc mà còn góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thêm niềm tin và động lực để các nhà đầu tư yên tâm triển khai các dự án trên địa bàn thành phố", ông Lê Ngọc Quang khẳng định.

Mới đây, UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái Golden Hills City, nâng tổng vốn đầu tư từ khoảng 4.400 tỉ đồng lên gần 15.500 tỉ đồng.

Tại buổi kiểm tra, đại diện chủ đầu tư dự án Golden Hills City cho biết việc được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng pháp lý để doanh nghiệp tăng tốc triển khai dự án sau thời gian dài gặp vướng mắc.