Đề xuất hoán đổi quy hoạch để 'cứu' dự án Làng đại học Đà Nẵng

Ngày 7.7, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác giám sát, kiểm tra thực tế một số dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và quá trình phát triển đô thị của thành phố, gồm dự án nạo vét sông Cổ Cò, cầu Nghĩa Tự và đặc biệt là dự án Làng đại học Đà Nẵng.

Lắng nghe kiến nghị của người dân

Tại hiện trường các dự án, đoàn công tác đã gặp gỡ, làm việc trực tiếp với nhiều hộ dân bị ảnh hưởng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án.

Ngay sau đó, ông Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm tìm giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Võ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông, cho biết trên địa bàn hiện có hơn 100 dự án chậm tiến độ, kéo dài nhiều năm. Riêng đối với dự án Làng đại học Đà Nẵng, người dân vẫn mong mỏi dự án sớm được triển khai sau hàng chục năm chờ đợi.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng (áo trắng), kiểm tra thực tế một số dự án chậm tiến độ vào ngày 7.7 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Hùng, việc điều chỉnh quy hoạch làng đại học nên triển khai sớm, chứ để tình trạng như hiện nay thì rất khó giải phóng được mặt bằng. Trường hợp Đại học Đà Nẵng tiếp tục lựa chọn vị trí hiện hữu và được thành phố thống nhất, địa phương cam kết sẽ tập trung giải phóng mặt bằng trong thời gian ngắn nhất.

Ông Hùng cũng kiến nghị, nếu thành phố nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch làng đại học theo hướng dịch chuyển các khu chức năng về phía tây, hướng sông Vĩnh Điện, thì cần có chủ trương xử lý dứt điểm những tồn tại kéo dài nhiều năm.

"Cách đây vài năm, khu vực quy hoạch có khoảng 500 hộ dân đều xây dựng nhà không phép nên khi điều chỉnh quy hoạch cần có cơ chế xử lý phù hợp để 'hợp thức hóa', bảo đảm quyền lợi của người dân. Hiện công tác quản lý cư trú, quản lý xây dựng cũng gặp rất nhiều khó khăn", ông Hùng nói.

Đối với dự án nạo vét sông Cổ Cò, ông Võ Văn Hùng cho biết vướng mắc lớn nhất hiện nay là chính sách bồi thường đối với 64 hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng ngay từ những ngày đầu triển khai dự án.

Thời điểm đó, các đơn vị thực hiện dự án đã vận động người dân giao đất trước với cam kết sẽ được xem xét hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, việc hỗ trợ chưa được giải quyết khiến nhiều người dân phản ứng rất gay gắt.

Ông Hùng đề nghị HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng cần xem xét lại những trường hợp này để có chính sách hỗ trợ phù hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Võ Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Đông, tại buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Đại học Đà Nẵng, cho biết Làng đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ năm 1997. Sau gần 30 năm triển khai, dự án đã đạt nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ.

Trong tổng quy hoạch khoảng 300 ha, khu vực 110 ha phía phường Ngũ Hành Sơn đã được đầu tư tương đối đồng bộ với tổng vốn hơn 10.000 tỉ đồng, nhiều đơn vị thành viên đã đi vào hoạt động, phục vụ hơn 10.000 sinh viên học tập.

Bên cạnh đó, dự án hạ tầng kỹ thuật với tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng đang được triển khai, dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2027 để đầu năm 2028 các đơn vị chuyển về hoạt động tập trung.

Đối với phần diện tích khoảng 190 ha còn lại thuộc phường Điện Bàn Đông, ông Nguyễn Mạnh Toàn cho biết thực tế khu vực này có mật độ dân cư rất lớn, nhiều hộ dân sinh sống ổn định từ lâu nhưng chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai. Nếu thực hiện giải tỏa toàn bộ sẽ cần nguồn lực rất lớn cho bồi thường và xây dựng khu tái định cư, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện.

Từ thực tế đó, Đại học Đà Nẵng cùng tỉnh Quảng Nam trước đây và các bộ, ngành đã thống nhất đề xuất phương án điều chỉnh, hoán đổi quy hoạch. Theo đó, khu vực 190 ha hiện nay sẽ ưu tiên bố trí tái định cư tại chỗ, chỉnh trang đô thị để người dân ổn định cuộc sống, đồng thời sử dụng quỹ đất phù hợp khác để bố trí các khu chức năng của làng đại học.

Ông Nguyễn Mạnh Toàn đánh giá đây là phương án khả thi nhất trong bối cảnh hiện nay, vì vừa giảm áp lực giải phóng mặt bằng, vừa tiết kiệm nguồn lực đầu tư. Phương án này cũng đã được báo cáo Chính phủ và cơ bản nhận được sự đồng thuận về chủ trương.

Ông Toàn kiến nghị lãnh đạo thành phố Đà Nẵng sớm đưa phương án điều chỉnh, hoán đổi quy hoạch vào các đồ án quy hoạch đang xây dựng để làm cơ sở bố trí nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn trung hạn 2026 - 2030.

Giải phóng mặt bằng toàn bộ 190 ha không còn khả thi

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng Lê Trí Thanh nhận định, đối với dự án Làng đại học Đà Nẵng, phương án tiếp tục giải phóng mặt bằng toàn bộ 190 ha còn lại theo quy hoạch cũ không còn khả thi. Theo tính toán, chỉ riêng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư vào năm 2022 đã hơn 4.200 tỉ đồng, đến nay có thể lên tới khoảng 6.000 tỉ đồng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng, chủ trì buổi làm việc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo ông Thanh, việc kéo dài quy hoạch trong nhiều năm đã khiến hàng nghìn người dân bị hạn chế quyền sử dụng đất và quyền xây dựng nhà ở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống cũng như sự phát triển của địa phương.

Ông cho biết ngay từ khi còn công tác tại Quảng Nam đã không đồng tình với phương án giải tỏa toàn bộ khu vực này vì rất khó thực hiện.

Qua làm việc với Đại học Đà Nẵng, ông đánh giá đề xuất điều chỉnh quy hoạch, chuyển các khu chức năng của làng đại học sang vị trí phù hợp hơn là hướng đi hợp lý, đồng thời nhận được sự thống nhất cao của đoàn giám sát.

"Phương án này vừa giảm áp lực giải phóng mặt bằng, vừa tạo điều kiện để dự án sớm triển khai, đồng thời vẫn bảo đảm định hướng xây dựng một đô thị đại học hiện đại", ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Lê Trí Thanh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án nạo vét sông Cổ Cò ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đối với dự án khơi thông sông Cổ Cò, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho rằng đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển giao thông đường thủy, du lịch và liên kết vùng. Vì vậy, quá trình triển khai phải được thực hiện đồng bộ giữa nạo vét lòng sông, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường dẫn các cây cầu trên tuyến.

Ông Lê Trí Thanh đề nghị các sở, ngành tiếp tục rà soát những khó khăn liên quan đến đất đai, chính sách bồi thường và hỗ trợ người dân để sớm tháo gỡ.