Đà Nẵng đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới

Sáng 7.7, tại Cung hội nghị quốc tế Furama Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức khai mạc Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026.

Dự lễ khai mạc có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Thái Thanh Quý; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Phó thủ tướng kêu gọi ý tưởng mới, nguồn lực mới và động lực tăng trưởng mới cho Đà Nẵng

Phát biểu khai mạc, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng không chỉ là hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh địa phương mà còn là diễn đàn kết nối chính sách, tài chính, công nghệ, doanh nghiệp và tri thức quốc tế. Việt Nam đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và tự chủ hơn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới, bên cạnh việc phát huy hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống, cần thúc đẩy mạnh các động lực mới như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tài chính hiện đại, thị trường vốn, nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực thực thi chính sách.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng (bên trái) tham quan triển lãm ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong bối cảnh đó, Chính phủ xác định cần hình thành các không gian phát triển mới, cơ chế thử nghiệm mới và những cực tăng trưởng mới. Đồng thời, cần những địa phương đủ năng động, quyết tâm và năng lực để tiên phong triển khai các mô hình phát triển mới, góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách ở tầm quốc gia.

"Đà Nẵng là một trong những địa phương có nhiều điều kiện để đảm nhận vai trò này nhờ vị trí chiến lược, truyền thống năng động, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực được nâng cao và khả năng kết nối quốc tế ngày càng mở rộng", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Với định hướng xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), Khu thương mại tự do (FTZ), phát triển logistics, công nghệ cao, tài chính số, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, thành phố Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá.

Tuy nhiên, để trở thành cực tăng trưởng mới, thành phố cần tầm nhìn và quyết tâm. Phải nâng cao năng lực thực thi, xây dựng cơ chế vận hành hiệu quả, thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ, tri thức, nhân tài, các nguồn lực có khả năng đồng hành lâu dài.

Phó thủ tướng cho rằng, đối với Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do và các lĩnh vực mới như tài chính số, tài chính xanh, fintech, cơ chế sandbox..., cần có cách tiếp cận linh hoạt, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát rủi ro nhằm bảo đảm tính minh bạch, an toàn, ổn định của hệ thống.

Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng năm 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, đồng hành cùng Việt Nam và thành phố Đà Nẵng trong quá trình phát triển. Chính phủ Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, thuận lợi; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, công nghệ mới và các sáng kiến phát triển bền vững. Đồng thời kỳ vọng Tuần lễ Kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng sẽ trở thành diễn đàn uy tín, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành nơi hội tụ các ý tưởng mới, nguồn lực mới và động lực tăng trưởng mới.

Tận dụng thời cơ để vươn lên nấc thang phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, ông Thái Thanh Quý, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, song dư địa tăng trưởng dựa vào lao động chi phí thấp, khai thác tài nguyên, mở rộng đầu tư và các ưu đãi theo đầu vào đang dần thu hẹp. Nếu không đổi mới mô hình phát triển ngay từ bây giờ, Việt Nam có thể đối mặt với nguy cơ chững lại khi lợi thế lao động giá rẻ suy giảm, trong khi năng lực cạnh tranh dựa trên năng suất, công nghệ, thể chế và đổi mới sáng tạo chưa đủ mạnh. Ngược lại, nếu tận dụng tốt thời cơ hiện nay, Việt Nam có thể vươn lên một nấc thang phát triển mới.

Ông Thái Thanh Quý, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh, thời gian tới cần chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào các yếu tố đầu vào sang tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thể chế hiện đại, doanh nghiệp năng động và con người sáng tạo; chuyển từ tư duy Nhà nước quản lý sang Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Một thể chế tốt không chỉ bảo đảm trật tự mà còn phải khuyến khích cái mới, bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh hợp pháp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Việt Nam cần chuyển từ phát triển hạ tầng đơn lẻ sang xây dựng hệ thống hạ tầng chiến lược tích hợp; phát triển thị trường vốn theo chiều sâu, thúc đẩy các quỹ đầu tư mạo hiểm, tài chính xanh, tài chính chuyển đổi và các cơ chế chia sẻ rủi ro để dòng vốn hướng vào các lĩnh vực có giá trị dài hạn.