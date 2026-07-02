GRDP Đà Nẵng tăng 9,52%, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới

Ngày 2.7, Thống kê thành phố Đà Nẵng tổ chức họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 9,52% so với cùng kỳ năm 2025, thuộc nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng cao trên cả nước.

Đáng chú ý, kinh tế thành phố phục hồi và phát triển khá đồng đều giữa các quý, trong đó xu hướng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện trong quý 2.

Quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 171.267 tỉ đồng, tăng thêm 21.029 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Quy mô nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 đạt 171.267 tỉ đồng, tăng thêm 21.029 tỉ đồng so với cùng kỳ năm trước. Riêng khu vực dịch vụ đóng góp mức tăng thêm 11.495 tỉ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột của nền kinh tế thành phố.

Với kết quả này, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng của khu vực miền Trung. Thành phố xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP và đứng đầu 6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ.

Theo đánh giá của Thống kê Đà Nẵng, những kết quả trên cho thấy thành phố không chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao mà còn tiếp tục mở rộng quy mô nền kinh tế, củng cố vai trò là trung tâm kinh tế, thương mại và dịch vụ của miền Trung, tạo nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế thành phố khi tổng lượng khách phục vụ 6 tháng đầu năm đạt gần 9,8 triệu lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng tiếp tục được duy trì và nâng cao.

Hoạt động đăng ký doanh nghiệp cũng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Tính đến ngày 20.6, toàn thành phố có khoảng 3.900 doanh nghiệp và chi nhánh trực thuộc thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 19.400 tỉ đồng, tăng 31,3% về số lượng doanh nghiệp so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 1.565 doanh nghiệp và chi nhánh quay trở lại hoạt động.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng, cho biết kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, quy mô nền kinh tế được mở rộng, góp phần củng cố vị thế là cực tăng trưởng của khu vực miền Trung.

Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi họp báo ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, theo ông Vũ, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn đối mặt với một số khó khăn như tăng trưởng giữa các ngành chưa đồng đều; một số lĩnh vực còn tăng chậm; sức chống chịu của doanh nghiệp chưa thật sự vững; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao.

Ngoài ra, tiến độ một số dự án, công trình còn chậm do vướng mắc về thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng. Đây là những vấn đề thành phố đang tập trung tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Ông Vũ cho hay, trong 6 tháng cuối năm, Đà Nẵng sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...