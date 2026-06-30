Bài học từ Singapore, Dubai là 'chìa khóa' để Đà Nẵng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế





Sáng 30.6, tại thành phố Đà Nẵng, tạp chí Đầu tư tài chính VietnamFinance phối hợp với Cơ quan Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới", với sự tham gia của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp cùng nhiều chuyên gia trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc, TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA), cho rằng trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do là những công cụ then chốt giúp Đà Nẵng tăng tốc thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế, đồng thời phát triển thị trường tín chỉ carbon và các sản phẩm tài chính hiện đại.

VIFC-DN không chỉ là dự án chiến lược của Đà Nẵng mà còn là mắt xích quan trọng trong mục tiêu phát triển của cả nước. Kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính hàng đầu như Singapore, Dubai hay Luxembourg cho thấy thành công không đến từ vị trí địa lý hay nguồn vốn, mà bắt đầu từ một nền tảng thể chế tiên tiến.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Thể chế không chỉ là hệ thống pháp luật mà còn là sự minh bạch trong quản trị, cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy và môi trường pháp lý đủ linh hoạt để đón nhận các mô hình kinh doanh mới như tài chính số, tài sản mã hóa, tài chính xanh hay thương mại xuyên biên giới. Chúng ta đang ở đúng thời điểm để đưa ra những quyết định đó", ông Nghĩa khẳng định.

Trình bày tham luận, PGS-TS Đặng Tùng Lâm, Phó trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp, Cơ quan Điều hành VIFC-DN, cho biết Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội đặc biệt khi 3 xu hướng lớn cùng hội tụ: Quá trình hội nhập sâu hơn của Việt Nam vào dòng vốn quốc tế; sự dịch chuyển chuỗi cung ứng và tài chính xanh trên toàn cầu; làn sóng đổi mới công nghệ đang làm thay đổi phương thức phát hành, giao dịch và giám sát tài sản.

"Lợi thế lớn nhất của Đà Nẵng là vị thế của "người đi sau", cho phép thành phố xây dựng ngay từ đầu một mô hình trung tâm tài chính hiện đại, số hóa, xanh và linh hoạt hơn các mô hình truyền thống", ông Lâm nói.

Quang cảnh hội thảo "VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

PGS-TS Trần Mạnh Huy, Phó viện trưởng Viện Công nghệ blockchain và trí tuệ nhân tạo ABAII, dẫn kinh nghiệm từ Singapore, Dubai và Abu Dhabi cho thấy các trung tâm tài chính thành công đều lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên để tạo lợi thế cạnh tranh thay vì phát triển dàn trải.

Đối với Đà Nẵng, Nghị định số 323 đã xác định rõ định hướng phát triển gắn với công nghệ tài chính, tài sản số, các nền tảng giao dịch chuyên biệt, tài chính xanh và đổi mới sáng tạo.

"Nếu lựa chọn đúng các lĩnh vực ưu tiên, Đà Nẵng không cần cạnh tranh bằng quy mô mà có thể cạnh tranh bằng sự khác biệt", ông Huy nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, khẳng định thành phố định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình hiện đại, chủ động "đi trước, đi ngay" vào các phân khúc tài chính mới.

Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút các dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế, phát triển đa dạng các nhà đầu tư tổ chức, đồng thời thúc đẩy những lĩnh vực mới như giao dịch tín chỉ carbon quốc tế, mã hóa tài sản thực và các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại theo thông lệ quốc tế nhằm khơi thông và đa dạng hóa các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế.

Ông Trần Chí Cường mong muốn thông qua hội thảo, thành phố sẽ tăng cường kết nối, trao đổi và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, nhà đầu tư và tổ chức tài chính trong quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

"Ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng hiện nay là khơi thông dòng vốn quốc tế thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng để đầu tư vào nền kinh tế, đặc biệt là các dự án hạ tầng và những dự án quy mô vốn lớn của cả khu vực công và khu vực tư nhân", ông Cường nhấn mạnh.