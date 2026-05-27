Kinh tế Doanh nghiệp

Đề xuất doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn bằng tài sản số

Mai Phương
27/05/2026 15:42 GMT+7

Bộ Tài chính để xuất cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn với tài sản đảm bảo là tài sản số.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất các chính sách hỗ trợ tín dụng. Ngoài các chính sách hỗ trợ do Chính phủ quyết định thì bổ sung thêm quy định cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể vay vốn với tài sản đảm bảo bằng nhiều hình thức gồm bảo đảm bằng động sản, tài sản hình thành trong tương lai, quyền tài sản, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, tài sản số, tài sản ảo và tài sản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng bổ sung nội dung khuyến khích các ngân hàng cho vay dựa trên xếp hàng tín nhiệm doanh nghiệp, phương án sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường, phương án mở rộng thị trường và các hình thức cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền hoặc theo chuỗi giá trị... Chính sách này nhằm khơi thông nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân, ưu tiên cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tại Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị. 

Theo Bộ Tài chính, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 98% doanh nghiệp trong nền kinh tế, nhưng chỉ tiếp cận khoảng 19 - 20% tổng dư nợ tín dụng. Hiện phần lớn doanh nghiệp nhỏ gặp khó khi vay vốn do ngân hàng yêu cầu tài sản đảm bảo theo tiêu chuẩn tín dụng truyền thống, như bất động sản. Trong khi đó, nhiều startup công nghệ có giá trị lớn nằm ở phần mềm, dữ liệu khách hàng, thuật toán, thương hiệu hay tài sản số nhưng chưa được công nhận rộng rãi trong hoạt động tín dụng.

Ngoài tín dụng, dự thảo luật cũng bổ sung nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như ưu đãi thuế cho hoạt động nghiên cứu phát triển, hỗ trợ chuyển đổi số. Đồng thời, dự thảo luật cũng sửa đổi tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ,doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động bình quân năm không quá 300 người và có tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỉ đồng (cao hơn so với quy định hiện hành là 300 tỉ đồng)...

Bộ Tài chính dẫn kinh nghiệm quốc tế, cho biết hầu hết các quốc gia lớn đều coi khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa là "xương sống" của nền kinh tế. Nhóm này chiếm khoảng 97 - 99% tổng số doanh nghiệp và được xác định là động lực tăng trưởng, đổi mới sáng tạo tại nhiều nước trên thế giới. Một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Malaysia xây dựng luật khung về hỗ trợ để làm cơ sở triển khai loạt chính sách hỗ trợ tài chính, giảm thuế. Trong khi đó, Mỹ và EU xây dựng các đạo luật chi tiết với các cơ chế hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp nhỏ.

Dự kiến, luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) sẽ được trình tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10. Nếu được thông qua, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.2027.


