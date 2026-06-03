Hoàn thiện cơ chế đột phá để phát triển Trung tâm tài chính quốc tế

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) đã có khuôn khổ pháp lý riêng theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", với Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27.6.2025 của Quốc hội và 8 Nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 222/2025/QH15. Đây là các văn bản nền tảng quy định nguyên tắc, chính sách khung, các cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược; cơ chế giải quyết tranh chấp và quản lý giám sát.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp ẢNH: TTXVN

Trên cơ sở khung pháp lý đã được ban hành, các bộ, ngành, TP.HCM và TP.Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động. Cụ thể, về xúc tiến đầu tư, Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành tại 2 địa phương đã triển khai các hoạt động hợp tác với cơ quan quản lý, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế và chuẩn bị danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với lợi thế riêng. Về nhân sự và hạ tầng, Cơ quan điều hành TTTCQT tại 2 thành phố đã được thành lập, từng bước kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, xác định chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc nội bộ và định hướng phát triển TTTCQT trên địa bàn; đã quy hoạch, bố trí trụ sở, chuẩn bị khu vực lõi TTTCQT.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, chủ trương của Đảng về phát triển TTTCQT đã rất rõ và trong triển khai chủ trương thời gian qua; đến nay đã đi được một chặng đường dài, hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp.

Nêu rõ việc triển khai tiếp các công việc bảo đảm nhanh, chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng nêu rõ, Kết luận số 18-KL/TW của T.Ư đã nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa TTTCQT vào hoạt động. Mục tiêu xuyên suốt là thiết lập trung tâm với hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, mạnh để thu hút nhà đầu tư quốc tế. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để huy động dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Theo Thủ tướng, phát triển TTTCQT còn rất nhiều thách thức trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. VN đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Về các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng giao Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng điều hành TTTCQT và trực tiếp chỉ đạo TTTCQT, nếu phát sinh vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng điều hành trong tuần này; sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện Quy chế hoạt động của TTTCQT, Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành, hoàn thành trước 10.6.

Nhấn mạnh các sản phẩm, dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của TTTCQT, trong khi TP.HCM và Đà Nẵng cũng là 2 động lực tăng trưởng của đất nước, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và 2 thành phố kiến nghị, xác định danh mục các sản phẩm, dịch vụ tài chính của TTTCQT, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho 2 thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn.

Theo Thủ tướng, việc phát triển các sản phẩm này đều đã có chủ trương, cần triển khai với tinh thần không cầu toàn, ngoài 8 nghị định đã có, cần tiếp tục nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ tài chính mới chủ chốt cho TTTCQT; đồng thời đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan T.Ư, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý.

Nhấn mạnh khi TTTCQT đã hình thành khá rõ thì phải có chiến lược cụ thể hơn, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của TTTCQT.