Kiện toàn bộ máy nhà nước

Tại hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với lãnh đạo Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sáng 5.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ nhất sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng.

Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, xem xét thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, đồng thời quyết định các kế hoạch lớn của quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay trả nợ công trong giai đoạn 5 năm tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị sáng 5.4 ẢNH: TTXVN

Thông tin trước kỳ họp, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nhấn mạnh kỳ họp thứ nhất được xác định là dấu mốc đặc biệt quan trọng, không chỉ mở đầu nhiệm kỳ mà còn đặt nền tảng cho toàn bộ hoạt động của Quốc hội trong 5 năm tới. Trọng tâm lớn nhất của kỳ họp là kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu lực và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Dự kiến trong 2,5 ngày làm việc đầu tiên, Quốc hội sẽ bầu và phê chuẩn 39 lãnh đạo cấp cao; bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch nước, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao. Đồng thời, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán TAND tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh... Sau khi được Quốc hội bầu, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án TAND tối cao sẽ làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội.

Theo Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, điểm mới và khác biệt của kỳ họp đầu tiên khóa XVI so với các khóa trước, là diễn ra sớm hơn, nhằm giúp bộ máy nhà nước vận hành liên tục, kịp thời ngay sau khi ổn định nhân sự.

Các khóa trước, kỳ họp thứ nhất chủ yếu tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự, còn kỳ này sẽ kiện toàn toàn diện các chức năng: ổn định bộ máy nhân sự, công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính và thực hiện giám sát tối cao. Đồng thời, Quốc hội cũng chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, hầu hết các khâu đều sử dụng tài liệu điện tử, không dùng bản giấy.

Quyết sách quan trọng cho tăng trưởng 2 con số

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề dân sinh cấp bách mà cử tri đang đặc biệt quan tâm như việc làm, giá nhà, an toàn thực phẩm và giá vàng sẽ được đưa vào chương trình nghị sự. Quốc hội dự kiến thông qua các Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026 - 2030), Kế hoạch tài chính quốc gia, Kế hoạch vay và trả nợ công, Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030…

Theo bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đây là những quyết sách đặc biệt quan trọng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Kết luận Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế, tạo cơ sở pháp lý để phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên; hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập cao, thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới. Các nghị quyết này cũng là căn cứ để Quốc hội thực hiện giám sát tối cao trong suốt giai đoạn 2026 - 2030.

Trong bối cảnh thế giới đầu năm 2026 biến động khó lường, Quốc hội sẽ đồng hành cùng Chính phủ xây dựng các kịch bản tác động tăng trưởng, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội kèm theo các đánh giá giữa kỳ để kịp thời điều chỉnh mục tiêu khi có biến động lớn. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá. Năm 2026 sẽ tổng rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật, sửa đổi luật Đất đai và các quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất, áp dụng toàn quốc các cơ chế đặc thù đã có hiệu quả tại địa phương…

Kỳ họp thứ nhất diễn ra từ ngày 6.4, dự kiến bế mạc ngày 23.4, tổng thời gian làm việc là 11 ngày, chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 6 - 12.4; đợt 2 từ ngày 20 - 23.4; dự phòng ngày 24 và 25.4). Trước giờ khai mạc sáng 6.4, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.



