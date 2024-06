Xây dựng báo cáo Chính trị và KT-XH phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Sáng 21.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng tiểu ban KT-XH Đại hội lần thứ XIV của Đảng, dự buổi làm việc của Thường trực Tổ biên tập của Tiểu ban Văn kiện và Tiểu ban KT-XH. Cuộc làm việc nhằm trao đổi về một số vấn đề lớn, quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất giữa 2 báo cáo theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, báo cáo KT-XH là báo cáo chuyên đề.



Phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những việc quan trọng trong chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng là xây dựng đường lối đúng, trúng, khả thi, phù hợp với xu thế, dòng chảy của thời đại, phát huy tối đa nguồn lực đất nước; xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ; tổ chức thực hiện tốt, bám sát chủ trương, đường lối nhưng linh hoạt, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc NHẬT BẮC

VN xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, phát huy bản sắc "ngoại giao cây tre", chân thành, tin cậy, hiệu quả... Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện đường lối quốc phòng an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kiên trì chính sách quốc phòng 4 không. Phát triển văn hóa; chính sách an sinh xã hội; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác cán bộ là then chốt của then chốt...

* Chiều 21.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Paulo Medas, Trưởng đoàn tham vấn và giám sát kinh tế vĩ mô VN (Đoàn Điều IV), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đang thăm, làm việc tại VN. Ông Paulo Medas cho rằng sau thời gian tăng trưởng ấn tượng những năm qua, thời gian tới kinh tế VN được dự báo vẫn tăng trưởng cao hơn các nước trong khu vực song cũng đối diện với các khó khăn, thách thức do các yếu tố mang tính toàn cầu cũng như các vấn đề nội tại như già hóa dân số, biến đổi khí hậu…

Trưởng đoàn Điều IV của IMF khuyến nghị VN cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch; tăng cường quản trị, phòng, chống tham nhũng; khơi thông các rào cản thu hút đầu tư, nhất là trong phát triển hạ tầng, năng lượng tái tạo…