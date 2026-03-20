Chuẩn bị 'cao hơn, kỹ lưỡng hơn' cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Phiên họp thứ 55 diễn ra trong thời điểm đặc biệt: giai đoạn chuyển tiếp giữa 2 nhiệm kỳ sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp sáng 19.3 Ảnh: Gia Hân

Chủ tịch Quốc hội lưu ý khác với thông lệ, ngay tại kỳ họp thứ nhất của nhiệm kỳ mới, bên cạnh công tác nhân sự, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết. Do đó, công tác chuẩn bị phải "cao hơn, kỹ lưỡng hơn" để tạo nền tảng khởi đầu vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

Đối với các dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo chất lượng và gửi sớm đến các đại biểu Quốc hội trúng cử; Văn phòng Quốc hội chú trọng cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn cho các đại biểu lần đầu tham gia nghị trường để các đại biểu có thể hoạt động hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên.

Sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến về các nội dung rất quan trọng như: kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn 5 năm trước khi trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ để việc chuyển giao giữa 2 nhiệm kỳ diễn ra thông suốt, hiệu quả.