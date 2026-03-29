Thủ tướng Chính phủ dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Đoàn kết, chia sẻ khó khăn để vượt qua thách thức

Phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại khu du lịch FLC Sầm Sơn (P.Sầm Sơn, Thanh Hóa) ngày 29.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát tình hình thế giới và khu vực thời gian qua, từ đại dịch Covid-19 cho đến các xung đột, khủng hoảng năng lượng, biến đổi khí hậu, chính sách thuế, cạnh tranh chiến lược… khiến cho tình hình thế giới rất khó đoán định, luôn luôn có những khó khăn thách thức, nhiều bất ổn nhưng bắt buộc phải vượt qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng khẳng định trong hoàn cảnh càng khó khăn thách thức thì càng phải đoàn kết để tạo nên sức mạnh, hợp tác để cùng có lợi ích, trao đổi để địa phương với nhà đầu tư hiểu nhau hơn như tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa này.

"Thanh Hóa phải đoàn kết, thống nhất, đổi mới cách làm, cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, chống lợi dụng chính sách. Ngoài hỗ trợ của T.Ư, tự thân tỉnh Thanh Hóa phải làm tốt hơn, nhất là hạ tầng kết nối các khu vực để mở rộng không gian phát triển.

Với doanh nghiệp, khi đến Thanh Hóa đầu tư phải xác định cống hiến, khai thác với tinh thần cống hiến. Khi chiến lược phát triển của doanh nghiệp phù hợp với phát triển của quốc gia, của tỉnh thì nhất định sẽ được hỗ trợ tối đa, tích cực nhất.

Chúng ta cùng thực hiện lợi ích hài hòa, rủi ro cùng nhau chia sẻ. Chính phủ luôn luôn đồng hành với Thanh Hóa, với doanh nghiệp vì doanh nghiệp phát triển thì đất nước mới phát triển, doanh nghiệp khó khăn thì Chính phủ chia sẻ. Thành công của các bạn là thành công của chúng tôi, khó khăn của các bạn là khó khăn của chúng tôi. Và khi gặp khó khăn thì càng phải đoàn kết, càng khó khăn, phức tạp chúng ta càng lắng nghe nhau", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng nêu bật 3 đột phá để Thanh Hóa và các địa phương trên cả nước cần xác định rõ để thực hiện, đó là đột phá về thể chế, hạ tầng, và nguồn nhân lực.

Với riêng Thanh Hóa, Thủ tướng đã nhắc lại lời của Bác Hồ khi nói về Thanh Hóa, là tỉnh đất rộng, người đông, nhưng thiếu sự sắp đặt. Theo Thủ tướng, "thiếu sự sắp đặt" bây giờ nghĩa là thiếu sự quản trị. Và muốn quản trị tốt thì quy hoạch phải tốt, quy hoạch phải có tầm nhìn 100 năm, lấy con người làm trung tâm, chủ thể.

Trong đó, quy hoạch ấn tượng nhất của tỉnh Thanh Hóa chính là quy hoạch mạng lưới phát triển kinh tế "tứ sơn" - "Bỉm Sơn - Sầm Sơn - Nghi Sơn - Lam Sơn". Trong đó, Bỉm Sơn giúp kết nối, phát triển với các tỉnh đồng bằng sông Hồng; Lam Sơn kết nối phát triển với các khu vực trong cả nước và thế giới nhờ có sân bay Sao Vàng.

Riêng Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn, Thủ tướng nhấn mạnh: "Đây là khu kinh tế có vai trò rất quan trọng, Thanh Hóa ngân sách chủ yếu dựa vào Nghi Sơn. Nghị Sơn có vấn đề là Thanh Hóa có vấn đề, nên phải giữ cho Nghi Sơn không có vấn đề".

Cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết Thanh Hóa là tỉnh có vị trí chiến lược về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của khu vực bắc Trung bộ và cả nước, nhất là vị trí thuận lợi về giao thương hàng hóa với đủ các loại hình giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu

Đặc biệt, Thanh Hóa có khu kinh tế Nghi Sơn rộng 106.000 ha, và 19 khu công nghiệp, với tổng diện tích hơn 6.000 ha; 126 cụm công nghiệp, với tổng diện tích gần 5.300 ha, là tiềm năng về đất đai và hạ tầng quan trọng để thu hút đầu tư.

"Tỉnh Thanh Hóa cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, an toàn, minh bạch và cạnh tranh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai, hạ tầng, nguồn nhân lực và các dịch vụ hỗ trợ.

Khi các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội đầu tư, tỉnh Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng nhà đầu tư khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư; đồng hành trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Khi nhà đầu tư quyết định đầu tư tại Thanh Hóa, tỉnh sẽ đồng hành với doanh nghiệp thu hồi, bàn giao đất để thực hiện dự án; lãnh đạo tỉnh sẽ tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình đầu tư và vận hành sản xuất, kinh doanh của dự án.

Đồng thời, định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ duy trì lịch tiếp doanh nghiệp để đối thoại, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; đồng thời, chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường bố trí thời gian ít nhất 1 ngày trong tháng để tiếp và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp", ông Nguyễn Hoài Anh cho hay.

Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến của đại diện các nhà đầu tư đã và đang đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các nhà đầu tư đều bày tỏ sự hài lòng trong quá trình thực hiện dự án, đã được tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ tích cực, sẵn sàng giải quyết các vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.