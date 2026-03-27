Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thanh niên cần 6 tiên phong

Thanh niên phải dám bước ra khỏi vùng an toàn

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành hơn 1 giờ trao đổi với các đại biểu, nhấn mạnh vai trò chiến lược của thanh niên đối với tương lai đất nước. Thủ tướng bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt các Gương mặt trẻ VN tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: XUÂN TÙNG

Thủ tướng nêu rõ triết lý: Nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân. Dẫn chứng từ thực tiễn lịch sử với chính sách Khoán 10, Thủ tướng cho rằng đổi mới tư duy có thể tạo ra bước chuyển lớn, từ đó nhấn mạnh yêu cầu thanh niên phải không ngừng đổi mới suy nghĩ, tránh tụt hậu.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt với Thủ tướng ẢNH: XUÂN TÙNG

Về tầm nhìn, Thủ tướng yêu cầu thanh niên phải có tư duy hệ thống, tầm nhìn dài hạn, không chỉ dừng ở kế hoạch ngắn hạn. Thanh niên cần "nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn", đồng thời đề cao trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm. Từ những bài học lịch sử thế giới, Thủ tướng chỉ ra rằng sự trì trệ và mất đoàn kết nội bộ là nguyên nhân dẫn đến thất bại, vì vậy tinh thần tự cường và đoàn kết có ý nghĩa sống còn. Thủ tướng cũng nhắc lại những chiến tích trong lịch sử dân tộc để khẳng định sức mạnh nội sinh, trong đó văn hóa là nền tảng tạo nên sức mạnh của VN.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và thanh niên ẢNH: TUẤN MINH

Một nội dung đáng chú ý là yêu cầu thanh niên thực hiện sứ mệnh "dân tộc hóa văn minh nhân loại và quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc". Thủ tướng gợi mở từ các hiện tượng văn hóa - kinh tế quốc tế, cho rằng thanh niên cần đưa giá trị truyền thống hòa nhập với thế giới, biến văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Thủ tướng đề nghị thanh niên làm chủ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng các công trình, sản phẩm có giá trị và các doanh nghiệp khởi nghiệp mang tầm quốc tế. Đối với các nhà khoa học trẻ, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu để tạo ra đột phá.

Các đại biểu thanh niên chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ẢNH: TUẤN MINH

Về trách nhiệm xã hội, Thủ tướng đề nghị thanh niên đi đầu trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những hành động hỗ trợ người dân trong thiên tai, bão lũ được nhắc tới như những tấm gương cần lan tỏa. Đồng thời, thanh niên cần nuôi dưỡng tình dân tộc, nghĩa đồng bào, nâng cao năng lực hội nhập, ngoại ngữ và công nghệ thông tin để trở thành công dân toàn cầu.

T.Ư Đoàn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặc biệt trong bài phát biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 6 yêu cầu "tiên phong" nhằm khơi dậy tiềm năng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên mới. Đầu tiên là tiên phong trong đổi mới tư duy, thanh niên cần xóa bỏ lối mòn, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Thứ hai là tiên phong phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, làm chủ những lĩnh vực mới để thúc đẩy năng suất lao động. Thứ ba là tiên phong trong hội nhập văn hóa, vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại, vừa tích cực quảng bá bản sắc VN ra thế giới. Thứ tư, Thủ tướng yêu cầu thanh niên tiên phong phụng sự Tổ quốc, sẵn sàng dấn thân đến những nơi khó khăn, góp phần giữ vững an ninh quốc gia. Thứ năm là tiên phong chủ động giao lưu, đối ngoại, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành những công dân toàn cầu. Cuối cùng là tiên phong trong đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống, tạo nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc.

Theo Thủ tướng, 6 yêu cầu này chính là "kim chỉ nam" để thanh niên VN rèn luyện bản lĩnh, khẳng định trí tuệ và khát vọng, xứng đáng với vai trò chủ nhân tương lai, đưa đất nước phát triển hùng cường và thịnh vượng. Kết thúc phát biểu, Thủ tướng nhắc lại lời của liệt sĩ Lý Tự Trọng về con đường của thanh niên, đồng thời khẳng định trong bối cảnh hiện nay, đó là con đường vượt qua giới hạn bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn để góp phần xây dựng đất nước.

Tối cùng ngày, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, đã có bài phát biểu quan trọng trước các thế hệ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước. Ông Quyết khẳng định trong suốt 95 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trưởng thành vượt bậc, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa và đội dự bị tin cậy của Đảng. Ông nhấn mạnh lịch sử dân tộc luôn in đậm dấu ấn của thanh niên, từ các cuộc kháng chiến giành độc lập đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Theo ông, mỗi bước tiến và thành tựu của đất nước đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ VN.

Đối với Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, ông biểu dương 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh. Ông coi đây là những hạt nhân nòng cốt, minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, đồng thời là biểu tượng cho tương lai của tổ chức Đoàn. Trước những nhiệm vụ trong bối cảnh mới, ông đề nghị Đoàn Thanh niên tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa. Trong bối cảnh bùng nổ không gian số, Đoàn cần đổi mới phương thức giáo dục hiện đại, thuyết phục, giúp thanh niên nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc.

Thứ hai, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và khởi nghiệp. Ông yêu cầu mỗi đoàn viên cần nhận thức rõ trách nhiệm đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển lớn của quốc gia.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và khả năng truyền cảm hứng.

Ông kêu gọi mỗi thanh niên hãy tự đặt câu hỏi về trách nhiệm của bản thân đối với đất nước, biến khát vọng thành hành động thực tế. Ông khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặt trọn niềm tin và tạo mọi điều kiện để thanh niên rèn luyện, cống hiến, xứng đáng là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Dịp này, ông Trịnh Văn Quyết đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tại chương trình, 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trên cả nước được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026.