Chung dòng máu Lạc Hồng: Xây dựng chiến lược đại đoàn kết dân tộc ở tầm cao mới

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến đối với cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể T.Ư tại Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN, giai đoạn 2025-2030, diễn ra sáng 28.10.

Lấy lại niềm tin xã hội, huy động sức dân

Đánh giá về công tác thi đua - khen thưởng của Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN trong 5 năm qua, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động đã được tổ chức triển khai sâu rộng đến cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Toàn hệ thống MTTQ đã kêu gọi, vận động kinh phí và hiện vật trị giá trên 15.015 tỉ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Việc tổ chức kêu gọi, vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ sử dụng được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để xảy ra sai sót.

Bên cạnh đó, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, MTTQ VN đã xây dựng và thực hiện Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên và địa bàn Tây Bắc. Qua đó, khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ trong phương thức triển khai các hoạt động hỗ trợ người nghèo, an sinh xã hội. Chỉ sau 9 tháng từ ngày phát động, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu 5.000 căn nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và 940 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại 5 địa phương trên địa bàn vùng Tây Bắc.

MTTQ VN còn tổ chức phát động, kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ trên 5.303 tỉ đồng để chung tay hỗ trợ đồng bào 26 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc khắc phục hậu quả do bão Yagi (bão số 3), trong đó số kinh phí tiếp nhận qua Ban Vận động cứu trợ T.Ư là 2.675 tỉ đồng. Lần đầu tiên đã tổ chức sao kê, công khai, minh bạch các nguồn ủng hộ và phân bổ kịp thời tới các địa phương, qua đó nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.

"Hàng ngàn tỉ đồng được huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong nước và người VN ở nước ngoài để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm, nhà dột nát, ủng hộ người nghèo, cứu trợ thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19... là minh chứng rõ nét, biểu hiện sinh động của MTTQ VN nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào thành tựu chung của đất nước", bà Hà cho hay.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Chiến trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ VN và ông Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN ẢNH: TUẤN MINH

Điểm lại các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ VN trong 5 năm qua, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến cho biết MTTQ đã làm được 2 việc có tính chất lịch sử: tổ chức vận động quyên góp, ủng hộ hướng về miền Nam ruột thịt trong đại dịch Covid-19 và tổ chức tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ tử vong do đại dịch Covid-19 tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, phong trào xóa nhà tạm trên cả nước đã hoàn thành, trong đó có sự đóng góp của MTTQ VN. Từ kết quả những phong trào thi đua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định: "Điều quan trọng lớn lao hơn là chúng ta lấy lại được niềm tin của xã hội, niềm tin của các nhà hảo tâm đối với uy tín của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, cứu trợ xã hội".

Phong trào phải có chương trình hành động, có thang điểm

Trong bối cảnh vận hành tổ chức mới, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu: "Mô hình tổ chức mới phải có tư duy mới, cách làm mới và kết quả mới. Do đó, các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan Ủy ban MTTQ VN cũng phải thực sự đổi mới và nâng tầm công tác thi đua - khen thưởng".

Theo đó, công tác thi đua - khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của cơ quan, đơn vị, do thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm phát động và triển khai thực hiện. Thi đua phải gắn với biểu dương, khen thưởng, đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ ẢNH: TUẤN MINH

Về tổ chức phong trào thi đua trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đề nghị lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cùng lựa chọn ra 1 - 2 phong trào thi đua điển hình nhất để hợp với 2 - 3 phong trào thi đua của MTTQ VN.

Bên cạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ và các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cùng nghiên cứu xây dựng một phong trào thi đua đồng hành cùng học sinh biên cương.

Đặc biệt, cần nghiên cứu xây dựng, nâng tầm Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm cao mới. "Truyền thống của Mặt trận là đại đoàn kết; sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh lòng dân, vì vậy chúng ta phải nâng tầm chiến lược đại đoàn kết của dân tộc VN trong kỷ nguyên mới lên một tầm cao mới. Tư tưởng chỉ đạo của chiến lược này như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: nhân dân là chủ thể và mọi mục tiêu, mục đích và mọi con đường đều dẫn tới vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân", ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Để thực hiện thành công chiến lược, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN đề nghị lãnh đạo phải nêu gương, đổi mới, nâng tầm trình độ, năng lực, công cụ của đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua.

Dịp này, thay mặt Đảng ủy MTTQ VN, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan MTTQ và các đoàn thể thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình và thi đua đóng góp công sức vào các nhiệm vụ lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN cũng yêu cầu phải xây dựng, phát động phong trào thi đua có nội dung, chương trình hành động, có thang điểm, sơ kết, tổng kết đầy đủ.