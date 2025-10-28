Xây dựng phong trào thi đua đồng hành cùng học sinh biên cương

Tại Đại hội Thi đua yêu nước cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam diễn ra sáng 28.10, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, MTTQ và các đoàn thể T.Ư đang nghiên cứu để xây dựng một phong trào thi đua đồng hành cùng học sinh biên cương.

Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại đại hội ẢNH: TUẤN MINH

Nâng tầm công tác cứu trợ của MTTQ lên tầm mức mới

Điểm lại các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam trong 5 năm qua, ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam đã tham mưu, đề xuất, chủ động tổ chức phát động sâu rộng các phong trào vận động lớn.

Nổi bật trong số đó là phong trào "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19". MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức thành viên đã phối hợp rất chặt chẽ với chính quyền khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về tiêm vắc xin, thực hiện cách ly, tương trợ, siết chặt tay nhau vượt qua những tháng ngày cam go chưa từng có trong tiền lệ.

Một phong trào mà MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện và được xã hội ghi nhận là xây dựng đề án xóa nhà dột nát cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng ba cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, và ông Nguyễn Văn Thịnh, nguyên Phó bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam

ẢNH: TUẤN MINH

Từ đề án này, MTTQ Việt Nam phối hợp với cơ quan hữu quan báo cáo với Đảng, Nhà nước, Chính phủ để phát động phong trào xóa nhà tạm trên cả nước. Đến nay, về cơ bản đã xóa được nhà tạm, nhà dột nát, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của MTTQ Việt Nam.

Đáng chú ý, trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam đã nâng công tác cứu trợ lên tầm mức mới, chặt chẽ, minh bạch, hiệu quả hơn, với số tiền đóng góp cho đồng bào bị thiệt hại lũ lụt lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

"Điều quan trọng lớn lao hơn là chúng ta lấy lại được niềm tin của xã hội, niềm tin của các nhà hảo tâm đối với uy tín MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác vận động, cứu trợ xã hội", Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chia sẻ.

Phải thực sự đổi mới

Từ những bài học kinh nghiệm trong triển khai phong trào thi đua thời gian qua, người đứng đầu MTTQ Việt Nam mong muốn tới đây, công tác thi đua khen thưởng phải được coi trọng, khi tổ chức phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

"Trong bối cảnh vận hành tổ chức mới, mô hình tổ chức mới, phải có tư duy mới, cách làm mới và kết quả mới. Do vậy, các phong trào thi đua yêu nước của cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cũng phải thực sự đổi mới", ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng bằng khen của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Theo đó, công tác thi đua khen thưởng phải gắn với nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của cơ quan, đơn vị, do thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm phát động và triển khai thực hiện.

Thi đua phải gắn với biểu dương, khen thưởng. Người người thi đua, đơn vị nào cũng thi đua, đánh giá hiệu quả thi đua thông qua hoàn thành nhiệm vụ.

Về tổ chức phong trào thi đua trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị lãnh đạo các tổ chức chính chính trị xã hội cùng nhau lựa ra 1 - 2 phong trào thi đua điển hình nhất và để hợp với 2 - 3 phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao động MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ và các đoàn thể T.Ư lần thứ nhất, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cùng nhau nghiên cứu xây dựng một phong trào thi đua đồng hành cùng học sinh biên cương.

"MTTQ Việt Nam sẽ đồng hành giúp đỡ trẻ em, học sinh biên cương. Chúng ta giúp các em về đồ dùng học tập, công nghệ số, về điều kiện ăn ở, đi học... Dự kiến cách làm cũng sẽ đổi mới, 2 - 3 người hỗ trợ một em có địa chỉ. Nếu MTTQ đứng ra kêu gọi, hỗ trợ chúng ta sẽ giúp được hàng triệu trẻ em vùng biên giới khó khăn được học tập và biết đâu trong hàng trăm, hàng triệu trẻ em đó sẽ có em trở thành nguyên thủ quốc gia", ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Cùng đó, ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu MTTQ phải xây dựng được chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện diễn đàn nhân dân.

Dịp này, thay mặt Đảng ủy cơ quan T.Ư MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cơ quan MTTQ và các đoàn thể thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, thi đua đóng góp công sức vào các nhiệm vụ lớn, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Chính phủ phát động.