Thủ tướng Phạm Minh Chính: 'Thanh niên cần vượt qua giới hạn của chính mình'

Chiều 26.3, tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026).

Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính; bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ban Bí thư T.Ư Đoàn đến tham dự chương trình

Tuổi trẻ phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành hơn 1 giờ để nói những lời tâm huyết với các gương mặt trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn cả nước, khẳng định tầm quan trọng chiến lược của thanh niên đối với tương lai dân tộc.

Mở đầu bài phát biểu, người đứng đầu Chính phủ bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao những nỗ lực không ngừng nghỉ của thế hệ trẻ, đồng thời khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nguồn lực con người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại chương trình

Thủ tướng nhấn mạnh một triết lý hành động xuyên suốt cho tuổi trẻ trong thời đại mới khi chỉ rõ rằng nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân.

Thủ tướng lấy dẫn chứng từ lịch sử nông nghiệp nước nhà, khi chỉ một quyết sách đổi mới tư duy như Khoán 10 đã nhanh chóng đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, để nhắc nhở thanh niên rằng nếu tư duy không đổi mới thì hành động sẽ mãi đi sau thời đại.

Thủ tướng yêu cầu thanh niên phải có tư duy hệ thống và tầm nhìn chiến lược dài hạn, thay vì chỉ quẩn quanh với những kế hoạch ngắn hạn 10 năm hay 20 năm. Yêu cầu đối với tuổi trẻ hôm nay là phải nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, đồng thời coi trọng trí tuệ và sự quyết đoán đúng lúc, đúng thời điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng T.Ư Đoàn nhân Kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Người đứng đầu Chính phủ đã chia sẻ những bài học sâu sắc từ sự biến động của lịch sử thế giới và quá trình vươn mình của các quốc gia lớn để nhấn mạnh rằng sự thất bại thường bắt nguồn từ những trì trệ và mất đoàn kết bên trong, do đó, tinh thần tự cường và đoàn kết nội bộ là nền tảng sống còn của một dân tộc.

Thủ tướng khơi gợi niềm tự hào về sức mạnh nội sinh của người Việt, nhắc lại nghệ thuật chiến tranh nhân dân để minh chứng cho việc văn hóa chính là cội nguồn của sức mạnh giúp dân tộc chiến thắng mọi kẻ thù, bởi đối phương đã thua vì không hiểu hết được những giá trị văn hóa thẳm sâu của Việt Nam.

Luôn đi đầu trong việc phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân

Một trong những thông điệp mới và mang tính thời đại nhất trong bài phát biểu là việc Thủ tướng kêu gọi thanh niên thực hiện sứ mệnh dân tộc hóa văn minh nhân loại và quốc tế hóa bản sắc văn hóa dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Thủ tướng đã nhắc đến những hiện tượng kinh tế văn hóa thế giới, như Taylor Swift hay sự phát triển thần kỳ của công nghiệp giải trí Hàn Quốc, như một gợi mở để tuổi trẻ Việt Nam tìm cách đưa giá trị bản sắc truyền thống hòa nhập vào dòng chảy toàn cầu, biến văn hóa thành một nguồn lực kinh tế mạnh mẽ.

Thủ tướng mong muốn thanh niên phải làm chủ các lĩnh vực cốt lõi của thời đại như khoa học công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tạo ra những công trình mang tính đột phá và những doanh nghiệp khởi nghiệp có tầm vóc quốc tế. Thủ tướng nhắn nhủ các nhà khoa học trẻ hãy dũng cảm dám chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học, bởi nếu không có sự mạo hiểm và dấn thân thì sẽ không bao giờ có những phát minh vĩ đại.

Về trách nhiệm với cộng đồng, Thủ tướng đề nghị thanh niên phải luôn đi đầu trong việc phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng xúc động nhắc lại những câu chuyện về các bạn trẻ sẵn sàng xả thân trong bão lũ để hỗ trợ bà con sửa chữa đồ điện, dọn dẹp nhà cửa, coi đó là những tấm gương người tốt việc tốt cần được lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa để làm dày thêm vốn văn hóa nhân văn của dân tộc.

Các bạn trẻ tham dự chương trình

Thủ tướng nhấn mạnh: thanh niên phải biết xúc động trước những mất mát của người khác, phải lấy tình dân tộc và nghĩa đồng bào làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Song song với đó, tuổi trẻ cần không ngừng trau dồi kỹ năng hội nhập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin để trở thành những công dân toàn cầu ưu tú, có thể làm việc và cống hiến ở bất cứ đâu trên thế giới nhưng vẫn giữ vững trái tim Việt Nam.

Kết thúc bài phát biểu đầy cảm hứng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại lời tuyên bố đanh thép của liệt sĩ Lý Tự Trọng, rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác.

Trong bối cảnh hiện nay, con đường cách mạng của thanh niên chính là con đường vươn mình vượt qua giới hạn của chính mình, dám bước ra khỏi vùng an toàn trong công việc và cuộc sống để thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và phồn vinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2025

Thủ tướng gửi gắm niềm tin mãnh liệt rằng, với tâm trong, trí sáng và hoài bão lớn, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp bước cha anh để làm nên những kỳ tích mới trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, xứng đáng là lực lượng xung kích nắm giữ vận hội và tương lai huy hoàng của đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên

Báo cáo tại chương trình, anh Bùi Quang Huy đã phác họa toàn diện bức tranh hoạt động sôi nổi, rộng khắp của tuổi trẻ cả nước trong Tháng Thanh niên 2026, đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của năm 2026 - dấu mốc 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là thời điểm để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đưa đất nước bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Anh Bùi Quang Huy báo cáo với Thủ tướng tại chương trình

Báo cáo nhấn mạnh sự chủ động, thống nhất trong triển khai các hoạt động trên toàn quốc, từ giáo dục truyền thống, truyền thông chính trị đến các phong trào hành động cách mạng, qua đó lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

Các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, chuyển đổi số cộng đồng và đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp được triển khai sâu rộng, đạt nhiều kết quả cụ thể. Đồng thời, công tác phát hiện, tuyên dương các điển hình tiêu biểu thông qua Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Giải thưởng Lý Tự Trọng tiếp tục được chú trọng, góp phần tạo động lực phấn đấu trong thanh niên.

Anh Bùi Quang Huy cũng khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên và tổ chức Đoàn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới.