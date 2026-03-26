Thanh niên cần tự hỏi: 'Mình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn?'

Tối 26.3, T.Ư Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc năm 2026 và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Trịnh Văn Quyết và các lãnh đạo là ủy viên T.Ư Đảng; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể T.Ư và các Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn các thời kỳ.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; cùng các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên VN, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy cùng các nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tham dự chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Hãy biến khát vọng cống hiến thành hành động

Tại lễ kỷ niệm, ông Trịnh Văn Quyết đã có bài phát biểu quan trọng trước các thế hệ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước. Ông khẳng định, suốt 95 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trưởng thành vượt bậc, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa và đội dự bị tin cậy của Đảng.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh lịch sử dân tộc luôn in đậm dấu ấn của thanh niên, từ các cuộc kháng chiến giành độc lập đến công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Mỗi bước tiến và thành tựu của đất nước đều có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Đối với Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026, ông Trịnh Văn Quyết biểu dương 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu được vinh danh. Ông coi đây là những hạt nhân nòng cốt, minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng cống hiến, đồng thời là biểu tượng cho tương lai của tổ chức Đoàn.

Đặc biệt, ông Quyết nhấn mạnh: "Đại hội XIV của Đảng đã xác định những định hướng chiến lược đặc biệt quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong tiến trình đó, thanh niên luôn giữ vai trò và trách nhiệm hết sức to lớn.

Thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng, mà còn là lực lượng tiên phong trong tiếp cận tri thức mới, làm chủ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập quốc tế. Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc mà Đảng ta đã xác định chỉ có thể trở thành hiện thực khi được chuyển hóa thành khát vọng hành động, thành ý chí vươn lên mạnh mẽ của mỗi thanh niên Việt Nam".

Ba nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên

Đề cập đến những nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, ông Quyết đề nghị các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các đại biểu tham dự chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Thứ nhất, đặc biệt coi trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống văn hóa. Trong bối cảnh bùng nổ không gian số, Đoàn cần đổi mới phương thức giáo dục hiện đại, thuyết phục, giúp thanh niên nâng cao sức đề kháng trước các thông tin xấu độc.

Thứ hai, phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và khởi nghiệp. Mỗi đoàn viên cần nhận thức rõ trách nhiệm đóng góp trực tiếp vào các mục tiêu phát triển lớn của quốc gia.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để Đoàn thực sự là người bạn đồng hành tin cậy của thanh niên. Đồng thời, cần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy đổi mới và khả năng truyền cảm hứng.

Ông Trịnh Văn Quyết thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo ông Quyết, lịch sử đã chứng minh một chân lý sâu sắc: mỗi khi đất nước đứng trước những bước ngoặt lớn, thanh niên luôn là lực lượng đi đầu. Ngày hôm nay, đất nước ta đang bước vào một chặng đường phát triển mới: nhanh hơn, mạnh hơn, sâu rộng hơn và hội nhập, cạnh tranh toàn cầu. Trách nhiệm của thế hệ trẻ vì thế cũng lớn hơn bao giờ hết.

"Tôi mong rằng mỗi đoàn viên, thanh niên hãy luôn tự đặt mình câu hỏi: m ình phải làm gì để đất nước phát triển nhanh hơn? Mình phải cống hiến như thế nào để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước? Hãy biến khát vọng cống hiến thành hành động, lực sống; biến tinh thần dấn thân thành bản lĩnh của tuổi trẻ và hãy để mỗi thanh niên Việt Nam trở thành một ngọn lửa nhỏ, góp phần thắp sáng cho tương lai của dân tộc", ông Quyết nhắn gửi.

Thanh niên giữ vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chiến lược

Tại chương trình, anh Bùi Quang Huy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đoàn và định hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Đề cập bối cảnh hiện nay, anh Bùi Quang Huy cho biết, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong đó, thanh niên giữ vai trò quan trọng trong thực hiện các mục tiêu chiến lược. Dẫn lại thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc mà phải thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học, công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước".

Về nhiệm vụ thời gian tới, T.Ư Đoàn xác định chủ đề công tác năm 2026 là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn". Theo anh Bùi Quang Huy, trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao hiệu quả hoạt động. Anh Bùi Quang Huy nêu rõ: "Bộ máy tinh gọn hơn không có nghĩa là làm ít đi, mà đòi hỏi phải làm thông minh hơn, hiệu quả hơn, nhanh hơn".

Ông Trịnh Văn Quyết và anh Bùi Quang Huy vinh danh các các bộ Đoàn tiêu biểu ẢNH: XUÂN TÙNG

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là đổi mới phương thức triển khai công tác với nguyên tắc "3 dễ, 3 rõ, 3 đo", gồm: "dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ thời gian; đo được kết quả, đo được hiệu quả và đo được tác động".

Bên cạnh đó, công tác giáo dục thanh niên tiếp tục được đặt trọng tâm với định hướng "3 thống nhất" trong nhận thức và hành động, gắn với việc phát huy vai trò chủ thể của đoàn viên trong quá trình rèn luyện, cống hiến.

Các phong trào hành động cách mạng được xác định là môi trường thực tiễn để thanh niên trưởng thành, với yêu cầu chuyển mạnh sang hướng thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Anh Bùi Quang Huy cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, phát triển đội ngũ cán bộ "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo".

Tại lễ kỷ niệm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. T.Ư Đoàn cũng đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 cho 100 cán bộ Đoàn tiêu biểu trên cả nước.