Loạt 'ông lớn' rót vốn, Gia Lai định hình cực tăng trưởng mới

Ngày 28.3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 với chủ đề chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số, thu hút khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: B.T.C

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, sau sáp nhập, địa phương sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ nhiều lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên và dư địa tăng trưởng.

"Chúng tôi không chỉ giới thiệu tiềm năng, mà đang chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả và bền vững", ông Tuấn khẳng định.

Doanh nghiệp lớn "rót vốn", hình thành hệ sinh thái

Điểm nhấn nổi bật của hội nghị là hoạt động trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 273 dự án, với tổng vốn đăng ký và dự kiến lên đến khoảng 838.000 tỉ đồng (tương đương hơn 32 tỉ USD).

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, UBND tỉnh Gia Lai đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 144 dự án ẢNH: B.T.C

Tại hội nghị, nhiều tập đoàn lớn đã công bố kế hoạch đầu tư quy mô vào Gia Lai, góp phần định hình các trụ cột tăng trưởng mới.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Hải (THACO), cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp quy mô lớn tại Gia Lai. Đến năm 2028, diện tích quy hoạch dự kiến đạt 25.000 ha, phát triển mô hình sản xuất tích hợp, tuần hoàn giữa trồng trọt và chăn nuôi.

THACO tập trung vào cây ăn trái, chuối xuất khẩu gắn với chăn nuôi bò quy mô khoảng 365.000 con, trên nền tảng cơ khí hóa và chuyển đổi số. Mục tiêu là xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ bền vững, đồng thời tạo liên kết chặt chẽ với nông dân địa phương.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trường Hải, trình bày tham luận tại hội nghị ẢNH: B.T.C

Ở lĩnh vực công nghệ, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT, cho biết khu vực Quy Nhơn (Gia Lai) đang vươn lên trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo (AI) của khu vực. Theo ông, AI không còn là lựa chọn mà là yếu tố sống còn trong phát triển kinh tế.

FPT đang triển khai dự án đô thị AI đầu tiên tại Quy Nhơn với ba trụ cột: hạ tầng công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao và môi trường làm việc kết hợp nghỉ dưỡng. Dự án được kỳ vọng thu hút chuyên gia quốc tế, tạo hàng vạn việc làm công nghệ, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Thái Như Hiệp, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, đưa ra tầm nhìn phát triển Gia Lai trở thành trung tâm giá trị cà phê xanh và bền vững của khu vực. Doanh nghiệp này đã chuẩn bị một đề án 5 năm đến năm 2030 nhằm tạo đột phá cho ngành cà phê Gia Lai vươn tầm quốc tế, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 18.000 tỉ đồng, tập trung vào chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển chuỗi sản xuất bền vững.

Trong khi đó, ông Lê Khắc Hiệp, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, cho biết Gia Lai giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của tập đoàn. Theo ông, thời gian tới Vingroup sẽ phối hợp cùng địa phương nghiên cứu, triển khai các dự án nguồn điện quy mô lớn, đặc biệt là điện gió với tiềm năng lên đến 5 GW...

Những dự án này không chỉ giúp Gia Lai hút đầu tư, mà còn tạo ra hệ sinh thái liên kết giữa nông nghiệp, công nghiệp chế biến, công nghệ và dịch vụ.

Cam kết hành động cho tăng trưởng bền vững

Phát biểu chỉ đạo, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá sau sáp nhập, Gia Lai hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cả về tự nhiên, quy hoạch, hạ tầng và tư duy điều hành. Đây là cơ hội để địa phương bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên.

Phó thủ tướng ghi nhận nỗ lực của tỉnh khi xây dựng kịch bản tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2%, trong đó ngành công nghiệp - xây dựng dự kiến tăng 15%. Đồng thời, Phó thủ tướng cũng biểu dương cộng đồng doanh nghiệp đã duy trì sản xuất, tạo việc làm và đóng góp tích cực vào phục hồi kinh tế.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu ẢNH: B.T.C

Để Gia Lai hút đầu tư hiệu quả và bền vững, Phó thủ tướng đề nghị địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản trị, đổi mới xúc tiến đầu tư theo hướng thực chất, có trọng tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc khẳng định tỉnh sẽ kiên định định hướng phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số toàn diện. Gia Lai ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghiệp chế biến sâu, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, du lịch sinh thái - văn hóa - nghỉ dưỡng và hạ tầng hiện đại.

Đáng chú ý, tỉnh đưa ra nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ thẩm quyền. Đây được xem là "cam kết hành động" nhằm đảm bảo hiệu quả thực thi, tránh chồng chéo trong triển khai.

Cùng với đó, Gia Lai đặt mục tiêu cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo. Các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông liên vùng, khu kinh tế, khu công nghiệp, logistics và hạ tầng số sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Một yếu tố then chốt khác là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn ngày càng gay gắt.