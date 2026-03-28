Gia Lai thu hút đầu tư hơn 838.000 tỉ đồng

Đức Nhật
28/03/2026 11:00 GMT+7

Tại hội nghị Xúc tiến đầu tư 2026, Gia Lai thu hút đầu tư 273 dự án, vốn 838.000 tỉ đồng, tương đương hơn 32 tỉ USD, hướng đến tăng trưởng số, phát triển bền vững.

Ngày 28.3, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ để chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số. Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách chiến lược Trung ương; ông Hồ Quốc Dũng, Phó thủ tướng Chính phủ, cùng khoảng 1.000 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Trung ương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo nhà đầu tư trong, ngoài nước.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cùng ông Hồ Quốc Dũng thăm các gian hàng tại hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Tại hội nghị, tỉnh Gia Lai trao quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết MOU cho 273 dự án, tổng vốn đăng ký và dự kiến khoảng 838.000 tỉ đồng (hơn 32 tỉ USD).

Trong đó, 144 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với hơn 230.000 tỉ đồng; 129 dự án ký MOU với tổng vốn trên 606.000 tỉ đồng.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trình bày những tiềm năng, thế mạnh và của tỉnh nhà sau sáp nhập, định hướng lớn về thu hút đầu tư.

"Chúng tôi không chỉ giới thiệu tiềm năng, mà đang chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, mang tính nền tảng và quyết định để nhà đầu tư yên tâm triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả và bền vững", ông Tuấn nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn các nhà đầu tư đồng hành với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác lâu dài và phát triển bền vững. Đồng thời ông cũng đề nghị nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, đúng cam kết, làm thực chất, hiệu quả, phấn đấu rút ngắn thời gian, vượt tiến độ khi có điều kiện; sử dụng hiệu quả nguồn lực; tuân thủ pháp luật, hướng tới phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, đảm bảo môi trường; gắn bó lâu dài, xây dựng hệ sinh thái sản xuất - kinh doanh bền vững và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Thanh Hóa kêu gọi đầu tư 24 dự án điện có tổng vốn hơn 131.000 tỉ đồng

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
