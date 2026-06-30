Đà Nẵng sắp đón hàng trăm 'bộ óc' tài chính thế giới

Chiều 30.6, tại Furama Resort Đà Nẵng, Ban tổ chức diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 (Vietnam Financial Forum 2026 - VFF 2026) tổ chức họp báo công bố thông tin về chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.7 tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng.

VFF 2026 là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Tuần lễ kinh tế, tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026, hướng đến thảo luận về tương lai của thị trường tài chính Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh diễn đàn chính, chương trình còn bao gồm nhiều hoạt động quy mô như hội nghị đối thoại chính sách cấp cao, hội thảo bán dẫn và công nghệ cao Đà Nẵng 2026, hội thảo thúc đẩy liên kết "3 nhà" (Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp), các triển lãm công nghệ và đổi mới sáng tạo.

VFF 2026 dự kiến quy tụ hơn 350 đại biểu là chuyên gia kinh tế - tài chính, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực fintech, ngân hàng, thị trường vốn và hạ tầng tài chính trong nước và quốc tế.

Đà Nẵng họp báo về diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Các phiên thảo luận sẽ tập trung vào nhiều chủ đề đang được quan tâm như phát triển thị trường vốn, tài chính số, hạ tầng tài chính, đầu tư bền vững, quỹ đầu tư mạo hiểm, công nghệ mới... đang tác động mạnh mẽ đến ngành tài chính toàn cầu.

Diễn đàn được tổ chức theo mô hình hội nghị với các phiên toàn thể và các phiên chuyên đề diễn ra song song, tạo không gian trao đổi chuyên sâu giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, nhà đầu tư nhằm thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp phát triển thị trường tài chính.

Theo kế hoạch, VFF sẽ được tổ chức thường niên và luân phiên giữa thành phố Đà Nẵng và TP.HCM, hướng tới xây dựng một diễn đàn tài chính có tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Phát biểu tại họp báo, ông Rich McClellan, Giám đốc điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, cho biết VFF 2026 mang sứ mệnh trở thành diễn đàn tiên phong do khu vực tư nhân dẫn dắt, quy tụ các nhà quản lý, nhà vận hành thị trường, chuyên gia tài chính và doanh nhân công nghệ hàng đầu thế giới để cùng đề xuất những giải pháp mang tính thực tiễn.

"Chúng tôi tin tưởng diễn đàn sẽ giúp Việt Nam chuyển hóa các mục tiêu vĩ mô thành những hành động cụ thể nhằm xây dựng các trung tâm tài chính có khả năng kết nối với mạng lưới tài chính toàn cầu", ông Rich McClellan nhấn mạnh.

VFF 2026 dự kiến quy tụ hơn 350 đại biểu là chuyên gia kinh tế - tài chính, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các tổ chức tài chính, nhà đầu tư, doanh nghiệp trên thế giới ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong khi đó, ông Chris Vanloon, Chủ tịch Central Vietnam Business Alliance, đánh giá VFF 2026 được tổ chức vào thời điểm quan trọng khi Việt Nam đang nỗ lực nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính khu vực. Đây không chỉ là một hội nghị về nghị sự tài chính mà còn là điểm gặp gỡ chiến lược để các bên chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng niềm tin và cùng thảo luận các giải pháp giúp hệ thống tài chính hỗ trợ hiệu quả hơn cho nền kinh tế thực.